Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Elle, l'habituée des carreaux de piscine, a traversé la Manche à la nage entre Douvres et Wissant dans le Pas de Calais en 11H12. Partie ce mardi à 7H du matin, elle est arrivée tout à l'heure à 18H12. Après avoir tourné les bras et encore les bras, battu des jambes au milieu des vagues, des méduses, du trafic maritime et de la grisaille. En maillot de bain dans une eau entre 17 et 19 degrés.

Lauriane était suivie par un bateau. Son père Thierry était à bord et sa famille à l'arrivée. La jeune fille, une battante, aura réalisé son "fantasme" (c'est elle qui le dit !) : dompter "l'Everest des nageurs", la Manche étant une mer réputée très difficile.

Après 3 ans de préparation, des kilomètres en mer et en piscine, seule, Lauriane est donc enfin arrivée à boucler son défi. Une véritable performance

Lauriane devrait être de retour à Cherbourg jeudi, elle nous a confié qu'elle ne rêvait qu'à une chose maintenant : "dormir"