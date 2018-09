Siouville-Hague, France

Le "Cotentin Surf Club " de Siouville a bénéficié d’une subvention régionale d’un montant de 4 107€ pour l’achat de 48 surf initiations et 12 surfs perfectionnement (60 en tout financé par la région à hauteur de 30%). Cette aide régionale à l’acquisition de matériel sportif nautique a pour objectif d’accompagner les clubs dans la structuration et le développement de leurs pratiques.

Au club de Siouville chaque année c'est 8 000 personnes (dont 2 000 scolaires) qui passent dont 4 000 l'été et 3 moniteurs à l'année, 6 en saison. Le club et la commune ont le label "spot ville de surf" depuis le 17 avril. Cette aide de la région est la bienvenue pour le club. Un club qui se développe notamment par la pratique féminine. Les filles représentent maintenant 40 % des effectifs pour le plus grand bonheur de Marianne Jouaux, vice-présidente du Cotentin Surf Club : " c'est une très bonne nouvelle, à l'heure de la parité on y est presque, ça fait du bien, il y a tous les âges. C'est vraiment bien de voir qu'il y a des filles dans l'eau et bientôt on sera à 50/50". Le surf qui mise aussi de plus en plus sur le bien être. La "surf-thérapie" existe : "les bénéfices du surf sont prouvés. Cela apporte un apaisement et puis il y a l'handi-surf à Siouville, c'est génial de les voir dans l'eau, leurs visages changent. Il y a une symbiose avec l'élément. On apprenant le surf vous apprenez sur vous" selonMarianne Jouaux, vice-présidente du Cotentin Surf Club.

A noter aussi que le "Cotentin Surf Club " de Siouville a rencontré le maire de Siouville lundi dernier pour développer le surf sur sa plage l'année prochaine. Et puis l'été le club s'installera aussi au Rozel.