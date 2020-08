"La relance éco" : dans les Deux-Sèvres, des clubs sportifs dans l'incertitude à l'approche de la rentrée

Au judo club niortais, "on prépare la rentrée comme si elle allait se faire normalement mais on se pose des questions sur comment ça va se passer", explique Charles Gilbert, responsable technique du club.

Quels seront les protocoles sanitaires ? Pour le judo à Niort, les entraînements ont repris début août pour ceux qui préparent les compétitions et pour l'instant, "on arrive dans la salle avec un masque. On doit se désinfecter les mains et les pieds. On enlève masque pendant la partie sportive. Et entre deux cours désinfection du tapis", raconte Charles Gilbert. "Après, s'il faut réduire les effectifs on sera bien dans l'obligation de le faire. Mais il faudra bien qu'on démarre car il y a la partie économique. Il y a des salariés dans le club", poursuit le responsable technique du judo club niortais.

On attend avec impatience la décision des collectivités par rapport aux réouvertures de salles

Pour les sports qui se pratiquent en intérieur, se pose aussi la question des salles. "On attend avec impatience la décision des collectivités par rapport aux réouvertures et comment les salles pourront être utilisées. Si on n'a pas accès aux vestiaires, aux douches je ne vois pas comment on pourrait faire de la bonne pratique sportive", lâche Alain Blot, co-président du Thouars basket.

Au Sport athlétique parthenaisien, le club de rugby de Parthenay, les entraînement se font dehors. Moins de contraintes donc même si "les douches, les vestiaires doivent rester fermés", précise Jérémy Robert, le coordinateur technique du club. "On essaie de positiver. On rassure en disant qu'on est dans un espace extérieur. On applique les mesures, gel hydroalcoolique avant et après les entraînements, chacun sa bouteille d'eau..."

Flou sur les inscriptions

Autre inconnue, les Deux-Sévriens vont-ils s'inscrire dans les clubs ? Au judo club niortais, "par rapport aux autres années, il y a beaucoup moins de demandes. Dans les nouveaux, il n'y a pas grand monde qui se manifeste", constate Charles Gilbert au judo club niortais. Inscriptions timides aussi pour l'instant au Thouars Basket. "Pour les nouveaux adhérents, c'est l'inconnue totale", reconnaît également Jérémy Robert, du club de rugby de Parthenay.

Des clubs qui comptent aussi sur des événements comme les fêtes des associations programmées à la rentrée. En espérant qu'elles puissent bien se tenir. A Niort par exemple, Pic'Assos programmé le 12 septembre attend encore le feu vert de la préfecture. Poitiers a décidé il y a quelques jours d'annuler sa journée des associations pour des raisons sanitaires.