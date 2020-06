La relance éco : il va falloir encore patienter avant la réouverture de Citédo à Sochaux

En théorie, l'accès aux piscines, salles de sport et gymnases est de nouveau possible depuis ce mardi 2 juin dans les régions vertes sur la carte du déconfinement. Mais dans la pratique, les choses sont un peu plus complexes, comme l'explique Damien Bugnon, le directeur de Citédo, un centre aquatique et de bien-être situé à Sochaux, invité ce mardi de La Relance éco à 7h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Ça a été une grande joie d'apprendre que l'établissement pourrait rouvrir dès ce mardi 2 juin, mais en même temps ça a été une très, très grande surprise

"Personne ne s'attendait à une telle décision, bien au contraire...", confie Damien Bugnon. "On pensait devoir rester fermés plusieurs semaines début juin, en attendant qu'une phase de tests soit réalisée avec quelques piscines sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir ensuite connaitre la date d'ouverture (...) un centre aquatique ne peut pas se relancer du jour au lendemain, il nous faut avoir une date d'ouverture pour pouvoir préparer la réouverture".

Des mesures administratives et techniques

"Sur le plan administratif, il faut faire une campagne anti-légionelle, pour garantir qu'il n'y a pas de légionelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire", précise-t-il. "Mais entre le moment où vous prenez rendez-vous et où les résultats arrivent, il faut compter une quinzaine de jours". Le test en question devrait être réalisé cette semaine à Citédo.

Une douche sur deux condamnée

Un protocole sanitaire, validé par les autorités, doit également être mis en place : il faut condamner une douche sur deux, fermer certains casiers, réorganiser les horaires. "On ne pourra pas mettre autant de personnes qu'avant, il va y avoir des règles pour pouvoir rentrer dans nos établissements", explique le gérant de Citédo. En temps normal, la piscine peut accueillir plus d'un millier de nageurs.

Les tarifs vont-ils augmenter ?

"Logiquement je ne pense pas, mais je ne peux pas vous répondre avec certitude (...) les établissements aquatiques, la plupart du temps, c'est un service public, qui est fait normalement pour favoriser l'accès au plus grand nombre", poursuit Damien Bugnon.

"J'imagine mal pouvoir dire aux gens qu'on va augmenter le tarif, alors qu'on va peut-être devoir les contraindre sur un temps donné, sur leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement... ça me semble compliqué". La piscine ne devrait pas rouvrir au plus tôt avant fin juin.

