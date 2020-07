La relance éco : le karting du Bar-sur-Loup remet le contact

Sur le bord de la piste, Khatir a retrouvé son sourire. Moniteur et seul salarié de ce karting familial de huit hectares sur les hauteurs de Châteauneuf-de-Grasse, géré par Gérard et deux de ses fils, Khatir a trouvé le temps long ces derniers mois. "Le plus dur c'était le silence. De ne pas entendre le bruit des moteurs et les gens s'amuser." Fermée pendant la durée du confinement, la piste a pu rouvrir fin mai dans des conditions sanitaires strictes. "On désinfecte les casques entre chaque utilisation. On met à disposition des charlottes, des cagoules, des gants et même des combinaisons," détaille Khatir. "On veut absolument rassurer les clients, les mettre en confiance."

La relance éco - Le karting du Bar-sur-Loup Copier

Venu avec son fiston Valentin, Nicolas arrive de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour retrouver des sensations oubliées. "Le karting c'est un passage obligé l'été avec mon fils ! On a la chance de partager ces moments entre père et fils." Après une session de 10 minutes à fond sur le bitume (comptez près de 20 euros par adulte pour 10 minutes), Nicolas savoure. "On s'est bien défoulé, ça fait du bien ! Le Covid on ne veut plus y penser."

50.000 euros de perte

Lui aussi espère tourner la page. "On a perdu près de 50.000 euros de chiffre d'affaire avec cette crise, ça représente 12 à 13 % de notre chiffre d'affaire annuel" explique Gérard, le gérant. "On ne le rattrapera pas mais ça a l'air de bien reprendre. On aura moins d'étranger cet été mais on a des week-end bien remplis." Les réservations sont conseillées le week-end. Le karting du Bar-sur-Loup est ouvert 7J/7 de 9h30 à 20h.