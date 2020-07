La relance éco : un 3e golf dans la métropole messine

Un troisième golf a vu le jour au déconfinement dans la métropole messine. Après ceux du Technopole et de Marly, bienvenue à la Metz golf académie, située à Longeville-Lès-Metz, sur l'île Saint-Symphorien, à côté des terrains d'entrainement du FC Metz.

Charles-Edouard Stiefvater et Christophe Estermann sont à la tête de la Metz golf académie.

C'est un projet imaginé il y a plusieurs années, mais les travaux n'ont commencé que fin août, le gazon a été semé le 24 octobre, et l'école de golf a ouvert le 13 mai. 75 joueurs y ont pris leurs habitudes plus une trentaine d'enfants. La zone fait 12 hectares, mais seulement 5 sont aménagés. La construction parcours 9 trous débutera à l'automne sur cette plaine certes inondable, mais la dernière crue remonte à 1983.

Pour jouer, pour s’entraîner, il y a déjà un practice de 300 mètres de long, un green d'approche, un putting de 400 mètres carrés et des greens cibles.

Le practice de la Metz golf académie. © Radio France - François Pelleray

La relance éco Copier

Il a fallu également s'adapter aux hivers humides de Moselle. Les greens sont en synthétique, donc pas besoin de les condamner l’hiver quand c’est trop humide. La Metz golf académie est implantée entre l'A31 et la Moselle, l'endroit est calme, on n'entend pas la circulation automobile.

Il reste plus de la moitié de la zone à aménager, le chantier du parcours 9 trous débutera donc à l’automne, il y aura un toit pour le practice, un conteneur pour essayer toute l’année le matériel d’une marque de golf, et puis le club house et le parking seront rénovés.

Au loin, les terrains d'entrainement du FC Metz. © Radio France - François Pelleray

