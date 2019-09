La rentrée universitaire américaine d'un jeune tennisman nordiste

La tête et les jambes. A 17 ans, Robin Catry est un grand espoir du tennis français. Il est parti dans une grande université américaine pour mener de front entraînement intensif et études supérieures. Un challenge de plus pour ce jeune habitant de Hem, dans la métropole lilloise.

Il a commencé le tennis à l'âge de 5 ans et demi et n'a plus lâché sa raquette depuis au Hem Tennis Club. Robin Catry vit depuis la fin août son rêve américain. Ce jeune habitant de Hem, 17 ans, a fait sa rentrée universitaire de l'autre côté de l'Atlantique dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord. Cette université recrute les champions de demain et a toute les infrastructures sportives pour les aider : "On a un staff incroyable", raconte émerveillé, le jeune homme : "on des kiné, des docteurs, du matériel de récupération, on a des coordinateurs académiques pour nous construire nos emplois du temps".

Robin a obtenu son baccalauréat S mention Bien en juin mais ce brillant élève du lycée Jeanine Manuel de Marcq-en-Baroeul était déjà assuré de rejoindre la prestigieuse université américaine qu'il avait visitée dans l'hiver. Il avait fait appel à une agent qui a montré des vidéos des exploits du jeune homme à plusieurs universités, celles de Raleigh a repéré Robin et lui a proposé d'intégrer un groupe de 10 jeunes tennismen prometteurs, âgés de 17 à 22 ans.

Objectif : intégrer le Top 20 mondial

Robin Catry vise très haut : "je ne sais pas encore si c'est un rêve ou un objectif mais déjà je veux intégrer le top 100 ATP et plus haut après, pourquoi pas".

J'aime bien me dépasser, j'aime bien me faire mal donc je vais aller au bout.

Très loin de son Nord natal, le jeune tennisman imagine que l'enchaînement de cours et de séances intensives sera parfois difficile : "A un moment, je vais penser à ma famille, mon coach, à mon équipe de tennis mais j'aurai d'autres gens pour m'aider à surmonter çà".