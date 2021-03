PHOTOS - La reprise des cours d'escrime à Sablé-sur-Sarthe, après plus d'un mois d'arrêt  

Il n'y a pas de gymnase, le cours se déroule dans une cour de récréation. Les enfants enfilent leurs cuirasses blanches, empruntent une épée et mettent leur masque autour de la tête. Antonin 9 ans avait hâte de reprendre les combats : "C'est bizarre. On n'est plus trop habitué. On en fait plus trop de sport. Cela fait un peu mal aux jambes quand on reprend. On n'a plus l'habitude de refaire de l'escrime pendant deux jours sur une semaine."

Les cours d'escrime ont repris à Sablé-sur-Sarthe, dans la cour de récréation d'une école. © Radio France - Victor Vasseur

Il y a six jeunes escrimeurs ce mercredi après-midi à Sablé-sur-Sarthe, contre une vingtaine en temps normal. Car les horaires des cours ont changé. Un mois et demi sans faire d'escrime, c'était long reconnaît Alan : "C'était long et ennuyeux dans les cours."

Les cours d'escrime ont repris à Sablé-sur-Sarthe, dans la cour de récréation d'une école. © Radio France - Victor Vasseur

Les cours d'escrime ont repris à Sablé-sur-Sarthe, dans la cour de récréation d'une école. © Radio France - Victor Vasseur

Des conditions strictes

Des enfants excités de rejouer. Qu'il faut canaliser sourit le maître d'arme Olivier Bourreau : "Le plus dur c'est de les calmer. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de jouer, de rentrer dans l'autre comme on dit chez nous."

Les cours d'escrime ont repris à Sablé-sur-Sarthe, dans la cour de récréation d'une école. © Radio France - Victor Vasseur

Olivier Bourreau entraîne dans trois autres clubs, aucun n'a repris, car les conditions sont trop strictes. "C'est difficile de trouver des lieux" explique-t-il, "qui nous permettent de fonctionner en extérieur. Il nous faut des sols propres. Il faut aussi des espaces assez grands et sécurisés. On a des armes, dont il ne faut pas que du public n'entre à l'intérieur."