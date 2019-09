La reprise du sport en septembre pour booster votre corps et votre mental

Gironde, France

Pratiquer une activité physique régulière est un avantage pour garder la forme morale et pour que votre corps fonctionne bien. Libérer les tensions, vider sa tête, ce sont des phrases récurrentes, pour celles et ceux qui pratiquent un sport tout au long de l'année. L'idéal étant de choisir un sport individuel ou collectif, dans lequel vous vous sentez bien. Au début, les efforts sont un peu difficiles à subir, puis peu à peu, le plaisir de s'accorder une récréation bienfaisante, arrive dans la logique et le suivi des séances. Tous les coachs sportifs vous le diront, la régularité est essentielle, une à deux fois par semaine libérez vous avec une heure de sport. Pourtant, malgré les recommandations, les encadrants sportifs constatent comme une forme de zapping d'une semaine à l'autre, les personnes testent d'autres disciplines sportives avant même de finir le trimestre. Pour répondre à cette nouvelle forme de demande, les clubs de sports proposent de plus en plus une carte pluridisciplinaire, ou une carte avec un nombre d'heures à utiliser sur l'année en cours. Nous avons demandé des explications à ce propos, à l'un des nombreux coachs sportifs en gironde, Stéphane Pinchon.

La société actuelle consomme de tout, et de plus en plus vite, une heure de sport en incluant la douche et la sortie de vestiaire, c'est la durée idéale demandée, par la clientèle des club de sport. Pour répondre à ce défi, les coachs sportifs se lancent dans le sport par électro-stimulation. Vous êtes en tenue, branché et relié à un ordinateur, celui-ci étudie votre masse corporelle, et les parties du corps à travailler. Rapide, efficace, et sans danger, comme le précise Stéphane Pinchon, coach sportif sur le bassin d'Arcachon.