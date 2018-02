Limoges, France

La route de l'Euro passera par Limoges pour les équipes de France de water-polo ! Les filles comme les garçons y affronteront la Suisse, à l'Aquapolis le 24 février. Des barrages aller avec en ligne de mire les championnats d'Europe qui auront lieu à Barcelone cet été.

La qualité des installations et la ferveur du public ont marqué les joueurs et les instances

Selon Aurélien Deveaud, le responsable water-polo à l'ASPTT Limoges, le match France-Espagne qui a eu lieu dans l'enceinte limougeaude l'an dernier a convaincu la fédération française de natation. La "qualité des installations et la ferveur du public ont marqué les joueurs et les instances" détaille-t-il.

Et cerise sur le gâteau : une joueuse formée à l'ASPTT Limoges, Aurélie Battue, a de grandes chances d'être sélectionnée et de jouer devant son public. "Une petite fierté de plus dans cet événement" pour Aurélien Deveaud.