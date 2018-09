Indre-et-Loire, France

C'est le 3e évènement sportif le plus regardé dans le monde après la coupe du monde de football et les jeux olympiques. La 42 ème édition de la Ryder Cup en golf se déroule jusque tout ce week-end et pour la 1ère fois en France, à Saint-Quentin-en -Yvelines. C'est un trophée de golf créé en 1927. Depuis 1979, la compétition récompense tous les deux ans le vainqueur du tournoi qui oppose l'Europe et les États-Unis. Après 2 journées l'Europe mène 10-6.

Quel impact pour les 6 golfs de Touraine ?

En Indre-et-Loire, le golf c'est environ 3.000 licenciés. On compte 6 golfs en Touraine dont celui de la Gloriette à Tours. Pour son directeur Jacques Van Hauve, la Ryder Cup ce n'est pas rien selon lui de part l'aura médiatique. La Ryder Cup c'est 1 milliard de téléspectateurs, on va donc parler Golf pendant toute cette semaine, donc c'est forcément bénéfique. Cela va donner envie aux gens de venir pratiquer. Le golf c'est le sport de l'humilité, du calme, de la sérénité. Cela séduit de plus en plus de sportifs qui aiment se retrouver dans leur bulle.

Et cette Ryder Cup est à suivre en direct au golf de Ballan-Miré, où une retransmission est proposée tout ce week-end.