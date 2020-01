La Saint-Mauroise Victoire Piteau en lice au championnat de France de boxe pro

Sébastien Piteau est le père et le manager de Victoire Piteau, qui combat samedi 25 janvier

Saint-Maur, France

C'est une ceinture de championne de France de boxe pro qui est en jeu, samedi soir à Orléans. À 21 ans, Victoire Piteau, originaire de Saint-Maur, sera opposée à Nahed Karchi, championne de France en titre, ex-championne du monde de kick boxing. Une adversaire solide. "Il y a beaucoup de stress, de pression. En tant que coach, je suis très content de la préparation mise en place. Victoire est partie trois semaines en camp d'entraînement. C'est en bougeant et en allant se confronter ailleurs qu'on sort de sa zone de confort. Elle a pu s'opposer à des boxeuses de haut niveau", confie son père, Sébastien Piteau, sur France Bleu Berry.

Victoire Piteau reste à l'écart des sollicitations médiatiques pour rester concentrée avant son combat. "Elle n'est pas confiante mais elle est sereine. Elle sait que le travail a été fait. Physiquement, elle se sent super forte. L'expérience, elle l'a. Cette pression, elle sait la gérer. À 17 ans, elle a disputé les championnats du monde amateur en Inde devant 7 000 personnes", explique Sébastien Piteau.

Un pub ouvert à Châteauroux avec retransmission de matchs sportifs

Invité de France Bleu Berry, il est également revenu sur sa reconversion professionnelle. Ancien surveillant pénitentiaire à la centrale de Saint-Maur, il a ouvert son pub à Châteauroux, le Queen’s Berry, situé avenue Marcel Lemoine. "Peut-être que ce travail n'était plus fait pour moi. Ça appartient au passé. Je suis quelqu'un de défi, qui regarde devant. Claquer la porte de la fonction publique à 45 ans, il faut oser. J'ai ouvert un pub, je voulais changer", témoigne Sébastien Piteau. Dans ce pub, il diffuse des rencontres sportives. "On retransmet le match de la Berrichonne Football. Il y aura toujours un peu plus de football. Il y aura de la boxe", conclut Sébastien Piteau.