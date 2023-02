La Saint-Mauroise Victoire Piteau privée de JO par un terrible coup du sort

Il y a seulement un mois et demi, Victoire Piteau se réjouissait de réaliser "un rêve de gosse" en participant au tournoi pré-olympique

Le clan Piteau se dit "effondré" et on peut le comprendre. Il y a seulement un mois et demi, c'était l'euphorie : Victoire Piteau, 23 ans, avait été retenue par la fédération française de boxe pour disputer un mini-tournoi préolympique. La gagnante de ce tournoi devait devenir la prétendante française officielle dans sa catégorie.

Rêve brisé

Mais ce jeudi (2 février) un terrible sort est venu accabler l'ancienne double championne de France (amateur puis professionnelle) et championne internationale WBC francophone.

Alors qu'elle se rendait au tournoi de qualification préolympique à Saint-Quentin dans l'Aisne, la saint-mauroise a subi un accident de la route, a expliqué son père et entraîneur Sébastien Piteau. Un accident qui a entraîné une brève perte de connaissance et de multiples contusions. La vie de la jeune femme n'est pas en danger mais les blessures étaient trop graves pour lui permettre de boxer.

C'est sur ce coup du destin que se brise le rêve olympique de Victoire Piteau. Une cruelle désillusion alors que la berrichonne avait de réelles chances de s'imposer dans sa catégorie des moins de 66 kilos. Ni Victoire, ni Sébastien (son père et coach) n'ont souhaité commenter cette triste péripétie, ne se disant "pas en état".