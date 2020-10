La Saint-Pol - Morlaix 2020 est annulée

Les courses de la Saint-Pol - Morlaix, prévues le 8 novembre dans le Nord Finistère, n'auront pas lieu. La Covid-19 a eu raison de cette 48ème édition, trop compliquée et risquée à organiser. Une version connectée du 10 km va quand même être proposée.

Le semi-marathon Saint-Pol Morlaix, le 10 km Taulé-Morlaix (By France Bleu Breizh Izel) et toutes les courses jeunes sont annulés. François Le Dissès, l'organisateur historique, l'a annoncé ce jeudi en début d'après-midi, "avec un immense regret". Et de justifier ce choix : "Dans un tel contexte qui se dégrade de jour en jour au niveau national, la tenue de notre 48ème édition n'est pas concevable."

J'ai imaginé un plan A, un B, un C ... mais le Covid a été le plus fort - François Le Dissès

Impossible vu les contraintes

Le cahier des charges pour organiser une telle course à l'heure actuelle est trop lourd à respecter. "Les coureurs doivent s'échauffer et partir masqués. Mais quid du masque ensuite : dans la poche, par terre ? Nous on est quelques milliers au départ, j'ose pas imaginer ce qu'il peut se passer ..."

Et les coureurs sont censés remettre à l'arrivée leurs masques, et bien sûr ne pas s'embrasser après la ligne. Des consignes difficiles à faire appliquer, pour une organisation qui accueille chaque année plus de 6 000 coureurs.

Assurer le budget pour la suite

En annulant cette édition 2020, les organisateurs veulent aussi éviter de prendre un trop grand risque financier, avec la crainte d'un dépôt de bilan. La Saint-Pol - Morlaix a déjà perdu 50 000 euros de partenariats privés cette année avec la crise.

Une course connectée pour les enfants hospitalisés

A défaut de courses grandeur nature dans le Léon, les coureurs sont invités à participer à une édition connectée du 10 km Taulé-Morlaix (By France Bleu Breizh Izel), "pour que ce ne soit pas une année blanche", explique François Le Dissès. Les compétiteurs pourront prendre le départ les 7 et 8 novembre, en courant 10 km où qu'ils soient dans le monde, de "La Lou Salomé", d'une nom d'une petite fille décédée à 9 ans d'un cancer.

Tous les droits de connexion seront reversés intégralement à l'école de l'hôpital Morvan à Brest, qui est dédiée aux enfants atteints du cancer. Une manière de "faire un geste local" pour les organisateurs, qui donnent déjà rendez-vous aux coureurs en 2021 sur les routes du Léon, pour la prochaine édition de la Saint-Pol - Morlaix.