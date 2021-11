La SaintéLyon, plus ancienne course nature de France, revient après deux ans d'absence

La doyenne est de retour. La SaintéLyon, créée en 1952, revient cette année pour sa 67e édition. L'édition 2021 ayant été annulée à cause de la crise sanitaire. La course, pour ceux qui ont choisi l'intégrale ou l'aller-retour s'élancera de Saint-Étienne et de son Parc Expo ce samedi à partir de 23h30.

Les coureurs au rendez-vous

C'est le privilège des vieilles dames, à bientôt 70 ans, elle les aura l'an prochain, la SaintéLyon va encore rassembler environ 16.000 coureurs. Globalement les courses natures enregistrent pourtant toutes des participations en baisse cette année. "C'est dû notamment au pass sanitaire et aux contraintes de la crise explique Michel Sorine organisateur de la SaintéLyon. Nous on s'en sort très bien avec une petite baisse de 10%. Pour d'autres courses c'est 30% à 50%".

De toute façon l'objectif n'est pas de battre des records. La jauge restera maintenant toujours autour des 17.000 inscrits car du côté de l'organisation on estime que "les chemins des Mont du lyonnais ne sont pas extensibles".

Froid, pluie et neige attendus

Cette année environ 400 courageux(ses) s'aventurerons sur l'aller-retour et ses 154 km. C'était l'une des nouveautés en 2019. Pour 2021, pas de nouveau parcours mais des nouveautés d'ordre logistique avec le nouveau Parc Expo de Saint-Étienne et un changement de lieu d'accueil au relais de Chaponost (Rhône). Des montées en gamme en terme de confort. Aux coureurs d'en profiter car du froid (températures négatives dans la nuit), de la pluie et peut-être de la neige sont attendus.