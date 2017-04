La Sarthoise Nathalie Mauclair au départ du Marathon des Sables

La traileuse sarthoise prend ce dimanche le départ de l'une des courses les plus difficiles au monde : 260 kilomètres à parcourir en six jours dans le désert marocain, en totale autonomie.

Deux fois victorieuse de la Diagonale des fous à la Réunion et championne du monde de trail en 2015 : sur le papier, Nathalie Mauclair n'a pas grand chose à craindre du Marathon des sables, un parcours de 260 kilomètres en six jours. Sauf que la course marocaine n'a vraiment rien d'une promenade de santé, c'est même l'une des épreuves les plus exigeantes au monde ! La Sarthoise, 2e féminine en 2016, sait parfaitement à quoi s'attendre.

Du sable, des cailloux et de la chaleur

"C'est vraiment une course hors du commun", explique Nathalie Mauclair. "On part sur six jours, en autonomie, avec notre nourriture et tout le nécessaire. L'objectif, c'est de tout optimiser pour être le moins lourd possible et s'approcher au plus près du poids minimum autorisé, c'est-à-dire 6,5 kilos. Ce qui veut dire un duvet léger, une brosse à dents raccourcie et même un dentifrice le plus petit possible !". Le tout dans des conditions très particulières, entre dunes de sable, oueds, lacs asséchés et terrains caillouteux, la température pouvant atteindre très vite les 45 degrés. "Comme je fais partie des dix meilleurs filles, je pars trois heures après les autres coureurs : le gros du peloton démarre à 8 heures, nous c'est 11 heures, en plein cagnard donc (rires). C'est la même chose pour les cinquante meilleurs gars".

Mais le jeu en vaut la chandelle : "C'est aussi une course hors du temps, on n'a pas de téléphone, pas d'internet, pas de Facebook. Avec 260 kilomètres sur six jours, je ne cours pas en permanence. Du coup, ça laisse du temps pour rencontrer les autres passionnés et aussi méditer. On n'a rien, donc on est bien obligé de se recentrer sur soi".

