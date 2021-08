La sénonaise Orlann Ombissa s'élance jeudi matin aux Jeux Olympiques

Orlann Ombissa-Dzangué s'élancera pour les séries du 4x100 mètres dans la nuit de mercredi à jeudi. A 30 ans, la sprinteuse née à Sens et passée par l'Union Athlétique Sénonaise est aujourd'hui licenciée à Montreuil, en région parisienne. Elle dispute à Tokyo ses premiers Jeux Olympiques.

Son histoire est celle d'un talent précoce qui a mis du temps à arriver à maturité. Quand elle devient vice-championne de France du 60m cadet en 2008, Orlann Ombissa-Dzangué n'a que trois mois d'athlétisme dans les jambes. Ce diamant brut de 16 ans n'est alors pas forcément fan de sport, mais elle possède des qualités naturelles de vitesse qui lui permettront de décrocher l’argent en relais 4X100 m au championnat d’Europe espoirs en 2011.

Une pause de 5 ans

Du jour au lendemain la sprinteuse épuisée mentalement, quitte l'athlétisme. Elle enchaîne les petits boulots, devient maman. La pause durera cinq ans, jusqu'en 2016 où, inspirée par les performances des athlètes français aux JO de Rio, elle ressent le besoin d'y retourner.

Cette carrière à la trajectoire atypique, Victorien Humez, le président du club d'athlétisme de Sens l'a suivie au fil des années. Il note surtout les grandes qualités sportives et précoces de la jeune femme : "Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver en 2017 après avoir fait seulement trois mois d'athlétisme et terminer vice-championne de France en salle ! Quand elle courait, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est là qu'on voyait que musculairement, il y avait un potentiel."

Des départs explosifs

Selon lui, Orlann est un diamant brut qui a su se polir au fil des années : "Ce qui fait que c'est une athlète d'exception, c'est son côté explosif. Les premières fois que je l'ai vue courir en finale de championne de France en cadette, elle a pris un départ "canon" ! Tous les gens ont crié au faux départ alors qu'il n'y avait pas de faux départ, c'est jusque qu'elle était tellement explosive qu'elle a mis un mètre cinquante à tout le monde, sur les premiers appuis. C'est vraiment sa qualité première. Depuis, elle a pris beaucoup de puissance et de technique. On connaît son parcours, elle a eu des hauts et des bas, mais on sait qu'Orlann, c'est un sacré potentiel."

Désormais épanouie, Orlann Ombissa-Dzangué monte en puissance : championne d'Europe par équipe au 4x100 mètres en 2019, championne de France du 100 mètres cette année et cette qualification aux Jeux de Tokyo au relais 4x100 où elle vise une médaille avec l'équipe de France.

Les séries du 4x100 mètres aux JO de Tokyo débutent ce jeudi 5 août à 3h du matin heure française (10h, heure locale). La finale aura lieu vendredi à 15h30.