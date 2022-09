"C'est incroyable !" la Basque Elur Alberdi sacrée championne du monde de para-aviron

C'est une première étincelante, comme le sourire d'Elur Alberdi qui inonde le bassin de Rac̃ice, en République Tchèque, ce vendredi. La rameuse basque, remontée il y a à peine deux ans dans un bateau après plus de vingt ans de pause, lève les yeux au ciel. Incrédule, elle semble remercier ce destin qui n'a pas toujours tourné du bon côté. Elle vient de remporter son premier titre de championne du monde de para-aviron, pour sa première participation, en deux de couple mixte PR3 aux côtés de Laurent Cadot. Elle rêve désormais d'imiter la rameuse de l'Aviron Bayonnais, Perle Bouge, médaillée paralympique et médaille de bronze ce samedi dans la catégorie PR2.

Un parcours "de vie énorme"

Une victoire en forme de surprise, puisque le duo n'avait pris que la 3e place de la course préliminaire, dominée par les Brésiliens, plus tôt dans la semaine. Un succès inattendu à 45 ans pour Elur Alberdi, directrice du service Culture et Animation de la mairie de Saint-Pée-sur-Nivelle qui n'a repris l'aviron que récemment. "C'est incroyable, j'y crois même pas encore, s'étonne la championne. C'est un cheminement de vie personnel énorme et c'est très gratifiant."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le parcours de la native de Fontarrabie est en effet totalement atypique. Championne de France à 21 ans, en 1998, avec la Société Nautique de Bayonne, elle a par la suite totalement arrêté l'aviron. "Je me suis occupée de mes enfants, de ma carrière professionnelle. Voilà, la vie en somme." Mais en 2009, sa vie bascule. Victime d'un accident, elle est sérieusement blessée à un avant-bras. Elle subit quatre opérations. "J'ai eu peur de perdre de la mobilité de la main. Finalement j'ai gardé la mobilité des doigts, mais pas du poignet." Elle décide pourtant de se remettre au sport quelques années plus tard. "J'avais pris beaucoup de poids. J'ai commencé avec la force basque dans une association à Hendaye."

Un rêve : représenter la France à Paris 2024

Elle reprend goût à l'effort physique, au dépassement de soi, malgré son handicap. "J'étais en forme et j'avais envie de continuer et de faire un championnat d'ergo, raconte Elur. Et c'est de là que tout est parti." Ses performances sur le rameur en salle attirent les attentions. Elle décide finalement de remonter dans un bateau, il y a à peine 2 ans. Elle s'entraine aux côtés de la championne d'aviron de mer, Jessica Berra, au sein d'Endaika Arraun Elkartea à Hendaye. Elle travaille aves Johan Segas, champion de MMA, pour parfaire sa préparation physique. Elle perd 40 kilos et retrouve les sommets de la discipline au prix d'importants sacrifices : "Je suis maman de trois enfants quand même. Faire tout à la fois, ça n'a pas été évident. Le travail, les entraînements, tout... c'est compliqué. Mais ça valait le coup."

Le titre pour sa première participation aux championnats du monde a mis l'eau à la bouche de la championne. "On a posé la première pierre, reconnait Elur. L'objectif maintenant, il est clair, c'est qualifier la coque pour les Jeux de Paris 2024." Pour cela, il faudra terminer dans les 5 premiers l'an prochain aux championnats du monde. Un objectif qui parait donc tout à fait accessible pour la rameuse basque, naturalisée française depuis 2010. Elle aurait pu choisir l'équipe d'Espagne qui lui faisait les yeux doux. "J'ai dit non ." Elle a préféré la France, une évidence : "c'est un choix très ferme. Etant donné que j'habite en France, que je travaille en France, que mes enfants sont nés en France, que mon mari est français, pour moi, il était inévitable"

Aujourd'hui, Elur porte fièrement le maillot de l'équipe de France et rêve de pouvoir le revêtir à Paris dans deux ans. "Mon objectif, ce serait de pouvoir y aller en tant que Française. Sachant que je suis aussi basque." Un autre drapeau que l'euskaldun arbore fièrement.