La star du judo Teddy Riner à Perpignan ce week-end

Perpignan accueille à partir de vendredi et jusqu'à dimanche les championnats de France de judo, au parc des expositions. Après les exploits de nos tricolores aux derniers Jeux Olympiques et Paralympiques (10 médailles sur l'ensemble des deux compétitions dont deux titres), on ne verra pas l'ensemble des héros de Tokyo mais au moins deux médaillés olympiques seront présents.

Teddy Riner revient à la compétition à Perpignan

Parmi les têtes d'affiche, le plus grand judoka français : Teddy Riner. Le colosse de Guadeloupe remet le kimono ce week-end pour participer à l'épreuve par équipe avec son club, le PSG judo. On avait quitté le champion fin juillet au Japon sur une médaille d'or dans la même catégorie avec l'équipe de France. Au terme d'un long chemin de croix et malgré une blessure à la jambe et à la main, Riner avait aussi décroché une médaille de bronze en individuel pour sa 4e participation aux Jeux.

D'autres médaillées de Tokyo dans les P-O

Ce week-end on devrait aussi voir Madeleine Malonga, vice championne olympique en - de 78kg à Tokyo. Elle combattra sous les couleurs de son club ES Blanc-Mesnil. Romane Dicko, médaillée d'argent en + de 78kg pourrait être présente également pour le PSG judo. Enfin dès ce mercredi, et en préambule de la compétition, la fédération française de judo organise "L'itinéraire des champions", des moments de partages avec de jeunes judokas notamment. Dans le cadre de cette opération de promotion de la discipline, Amandine Buchard médaillée d'argent en - de 52 kg et Sarah-Léonie Cysique qui a décroché la même couleur mais dans la catégorie au-dessus, les - de 57kg, mais aussi Hélios Latchoumanaya médaillé de bronze en - de 90kg aux paralympiques seront présents dans les P-O.

Le programme des championnats de France de judo à Perpignan : ici