La station de Chalmazel ouvre ce dimanche 3 décembre avec 50 à 60 centimètres de neige

Frédéric Gravier le directeur de la station de Chalmazel était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire à 18h00. Il se réjouit de l'ouverture de la station de ski dès dimanche 3 décembre donc deux semaines plus tôt que la saison dernière.

France Bleu Saint-Étienne loire: La station ouvre dimanche, est-ce qu'il y a suffisamment de neige?

Frédéric Gravier: La nuit dernière il est tombé entre 50 à 60 centimètres de neige. C'est largement suffisant. On n'en espérait pas autant. C'est le père noël avant l'heure.

FBSEL: Vous ne craignez pas que la neige soit arrivée trop tôt?

Frédéric Gravier: C'est vrai qu'on a vécu deux saisons très difficiles. Cette année on s'est dit que ça irait mieux. Pour le moment c'est bien parti. Vendredi il y avait entre 50 à 60 centimètres de neige. On va croiser les doigts mais on est optimistes. Il faudrait que l'on n'ait pas de chance pour qu'il n'y ait plus de neige à Noël.

FBSEL: La station ouvre à quelle heure dimanche et que peut-on y faire?

Frédéric Gravier: La station sera ouverte à partir de 9h15 jusqu'à 16h45. On comptait ouvrir uniquement l'espace débutant mais vu la quantité de neige tombée la veille, nous ouvrirons le télésiège et la piste principale: la piste des Granges.