La Suisse, l'Ouzbékistan, le Danemark : Amiens Métropole attire les convoitises pour les JO de Paris 2024

J-500 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans la Somme aussi, on a ce décompte bien en tête, car certains équipements ont été choisis comme bases arrière d'entraînement par des délégations étrangères. Amiens et sa métropole notamment sont "centres de préparation des jeux", Abbeville accueillera pour sa part l'équipe de France de waterpolo.

Dans la Somme, on sait déjà que la délégation japonaise arrivera en nombre, avec à la fois la natation olympique et paralympique mais aussi en athlétisme paralympique et en tennis de table. Mais plusieurs équipements restent toutefois disponibles à Amiens, pour accueillir des équipes de judo, d'athlétisme, de hand, de volley ou encore de football par exemple.

La Suisse, l'Ouzbékistan, le Danemark et d'autres en discussion

Après la visite le mois dernier d'une délégation du Danemark, les échanges continuent avec des sportifs de différents pays : "La Suisse est en négociation sur la natation, l'équipe du Danemark cherche une base pour plusieurs sports de salle, ils sont venus il y a un mois en visite, détaille Guillaume Duflot, vice-président d'Amiens Métropole en charge des sports. On a aussi l'Ouzbékistan pour le judo. D'autres pays sont en discussion avec nous, notamment sur les sports collectifs, mais on ne peut pas encore les dévoiler".

En revanche, la Métropole ne fait finalement pas affaire avec les judokates cubaines, qui étaient pourtant venues s'entrainer à Amiens en janvier : "On a pour principe de proposer les équipements sportifs sans payer de droit, poursuit Guillaume Duflot. Les nations ont à leur charge les coûts de déplacement, d'hébergement : or là, pour Cuba, il fallait prendre cela en charge. On a dit non : il faut être pragmatique et juste, notamment par rapport aux autres délégations, comme le Japon, qui paient tout", indique le vice-président de la Métropole. Amiens donne en revanche des conseils pour aider les délégations à se loger ; exemple avec les nageurs japonais, qui "seront hébergés à l'hôtel Mercure Cathédrale, car ils voulaient ne pas être à plus de 15 minutes de marche du Coliséum, leur lieu d'entraînement".

De la place pour encore huit délégations

Dans la Métropole d'Amiens, neuf délégations peuvent être accueillies en tout, en comptant le Japon. Il reste de la place et des équipements : "On pourrait imaginer dans le gymnase du Coliséum une délégation de basket ou de badminton, nous avons encore de la place pour le judo, détaille Guillaume Duflot, mais aussi au stade de la Licorne ou les autres stades d'Amiens."

Du côté du comité départemental olympique, on indique être en dehors de ces tractations. Mais on dit espérer que les Samariens pourront approcher les athlètes étrangers : "Parfois avec certaines conventions, il a une ou deux journées où les jeunes et la population peuvent assister à un entraînement, indique le président du Comité olympique de la Somme Marcel Glavieux, qui se base sur son expérience de la Coupe du monde de football. Mais certaines délégations pourraient refuser le public pour garder secrète leurs méthodes d'entraînement."

En attendant, le comité olympique de la Somme organise plusieurs évènements pour donner la fièvre des Jeux aux Samariens. A commencer le 5 avril prochain, avec une journée au Coliséum pour 300 enfants de 7 à 9 ans. Ils pourront s'essayer à 14 sports olympiques ou encore faire un relai avec une flamme olympique.