La surfeuse de Lacanau, Justine Dupont, sacrée championne du monde de stand up paddle

Justine Dupont a décroché l'or ce dimanche dans la finale des championnats du monde de stand up paddle. Premier titre mondial dans la discipline pour la surfeuse de Lacanau, une dizaine de jours après avoir surfé la plus grosse vague de sa vie, à Nazaré, au Portugal.

Lacanau, France

Justine Dupont enchaîne les belles performances : la surfeuse de Lacanau est devenue championne du monde de stand up paddle, lors des Mondiaux 2019, disputés à San Salvador, au Salvador. Un titre décroché dix jours après qu'elle a surfé la plus grosse vague de sa vie à Nazaré, au Portugal, avec un possible record du monde qui reste à homologuer.

Justine Dupont - qui évolue à la fois en stand up paddle (SUP), longboard, shortboard et grosses vagues - est devenue championne du monde en surf pour la première fois de sa carrière. Elle a avait jusque-là remporté l'argent en longboard, grosses vagues et stand up paddle.

La Canaulaise de 28 ans participait seulement pour la deuxième fois aux Championnats du monde de stand up paddle, deux ans après sa médaille d'argent. Sa victoire clôture une belle semaine pour l'équipe de France qui glane cinq médailles d'or, cinq médailles d'argent et trois en bronze lors de ces championnats du monde.