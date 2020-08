La surfeuse de Lacanau Justine Dupont remporte le trophée de la meilleure performance de l'année

View this post on Instagram

Je suis super contente de remporter la @wsl Performance Of The Year pour la deuxième année de suite 😀 Merci à toute l’équipe qui me permet de prendre toutes ces vagues avec le max de sécu possible 🙏🏼 @fredodavid @clement_nts et @tonylaureano_surf @soulsurfschool_nazare Merci à vous tous pour tous les messages et le soutien 😊