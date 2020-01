"La Terre des Dieux" : premier trail XXL en Corse

La Corse aura sa course à pied version XXL : après l'explosion des trails et autres raids de 10, 20 voire 40 kilomètres ces 10 dernières années, 2020 marquera la grande première de la "Terre des Dieux" !

160 Kilomètres de course en montagne, 26 sommets à franchir entre 1 300 et 2 400 mètres d'altitude et 12 000 mètres de dénivelé, le tout sur le parcours du fameux GR20 : c'est l'épreuve de force et de transpiration qui attend les futurs concurrents de la "Terre des Dieux".

"La Terre des Dieux" ?

C’est le nom donné à ce trail géant, par l'association "Mantinum", qui s'est faite connaitre avec sa « Spassighjata » di Bastia. Une course qui constitue une grande première puisque c'est la première fois qu'une telle distance est proposée dans l'île à l'instar de ce qui se fait sur les pentes du Mont Blanc ou à la Réunion. Et pour pimenter le tout, cette épreuve, appelée à s'inscrire dans la durée et à attirer des traileurs du monde entier, se courra en plein été, le 23 juillet, et sur 3 jours. Des ruelles bastiaises au milieu beaucoup plus hostile de la montagne, du maquis et de la forêt, les sportifs se verront offrir un parcours de toute beauté mais aussi extrêmement éprouvant sur le territoire du GR20. Un territoire fragile qui nécessite certaines dispositions, d'où cette convention mise en avant par le Parc Naturel Régional de la Corse aux organisateurs.

Environnement et sécurité

Le respect de l'environnement mais aussi la sécurité des participants dans des zones très difficiles de course sera au centre des préoccupations des organisateurs. Une sécurité encadrée par la société qui au-delà du chronométrage de l'épreuve va équiper chaque coureur de balises GPS.

Le nombre de participants, attendus du monde entier, pour parcourir cette "Terre des Dieux", a été limité à 500.

Début des inscriptions : le 30 janvier.