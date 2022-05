Après s'être qualifiée lors du tout premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem, la Toulousaine Léolia Jeanjean va tenter de prolonger son rêve au second tour de Roland Garros face à Karolina Pliskova, tête de série numéro 8. Un incroyable come back.

Après s'être qualifiée lundi lors du tout premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem, la licenciée du Stade Toulousain tennis club Léolia Jeanjean, 227e joueuse mondiale, va tenter de prolonger son rêve ce jeudi au second tour de Roland Garros face à la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série numéro 8.

Léolia Jeanjean a bénéficié d'une invitation pour participer à Roland-Garros cette année. Au premier tour lundi, la joueuse de 26 ans s'est imposée facilement contre l'Espagnole Nuria Parrizas-Dias, 45e mondiale, en deux manches 6-4, 6-3. La native de Montpellier avait dû quitter les courts de tennis pendant près de dix ans à la suite d'une blessure.

Un incroyable come back

Enfant, Léolia Jeanjean était un grand espoir du tennis français. Mais à quatorze ans, elle se blesse grièvement au genou et le niveau ne revient pas. "Quand j'ai repris, c'est assez compliqué. Donc mes parents m'ont dit que c'est sûrement mieux que je parte faire des études." A 18 ans donc, cap sur la Floride. Six ans pour être diplômée en finance. Puis, en septembre 2020, elle se lance un défi fou : revenir en France, revenir sur les courts. "Le plus dur, ça a été de reprendre la partie physique. J'avais quand même pris beaucoup de poids aux Etats-Unis. Puis je m'entraînais pas beaucoup."

La boucle sera bouclée quand j'aurais atteint vraiment les objectifs que j'ai toujours eu quand j'étais jeune.

Pendant quinze mois, Léolia Jeanjean bricole. Deux mois de petit boulot, une semaine de tournoi. Elle retrouve son tennis plus vite que prévu, décroche son invitation par la petite porte à Roland-Garros. Et voilà qu'elle remporte son premier tour. Alors aujourd'hui, la licenciée du Stade Toulousain tennis rêve grand, très grand. "La boucle sera bouclée quand j'aurais fait les quatre Grands Chelems et que j'aurais atteint vraiment les objectifs que j'ai toujours eu quand j'étais jeune."

Quelle que soit l'issue de son match ce jeudi, Léolia Jeanjean a déjà tout gagné. Elle qui vivait encore hier avec le RSA partira de la porte d'Auteuil avec au moins 86.000 euros en poche. De quoi financer toute une saison.