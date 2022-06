La Transbaie 2023 ? "J'y crois plus tellement", souffle son fondateur

Pour la troisième fois d'affilée, la Transbaie entre St-Valery et Le Crotoy tombe à l'eau. Tout comme en 2020, puis 2021, la course de 17 kilomètres est annulée cette année à cause du Covid-19. De quoi mettre définitivement en péril l'événement sportif qui attire 6.500 coureurs.

Le Covid-19 aurait il eu raison de la Transbaie ? Plus de trente ans après sa création, l'avenir de la course mythique entre St-Valery et Le Crotoy est entre parenthèse. Après deux ans d'annulation à cause de l'épidémie, l'édition 2022 devait se tenir ce dimanche 19 juin, mais les organisateurs ont finalement jeté l'éponge. Et la machine patauge maintenant dans la vase.

Une reprise difficile

"Je me vois mal comment redémarrer une pareil affaire", résume Denis Courtois, le fondateur de la Transbaie, avant de poursuivre, je me pose vraiment beaucoup de questions. Habituellement j'ai déjà la date pour l'année suivante, là je ne m'en suis pas encore soucié." La course a été portée, dès sa création, par un élan de solidarité d'un groupe de bénévoles. "On en discute, ils m'ont dit : Si tu arrêtes, on arrête... Donc bon. Et puis on a tous pris un coup depuis trente ans."

"J'ai des gros doutes, il y a comme un ressort qui s'est cassé" - Denis Courtois, fondateur de la Transbaie

La crise sanitaire est vécue comme une rupture, une brèche chez les organisateurs qu'il est difficile de colmater. Les démarches administratives sont lourdes en raison de la sécurité à assurer au moment de la course. Il faut par exemple un hélicoptère constamment sur le qui-vive pour intervenir sur la baie en cas de blessures. Le site, très atypique pour un événement sportif, demande aussi plusieurs précautions pour réduire l'impact sur l'environnement.

Peu de candidat à la relève

Après Denis Courtois, qui pour reprendre les rênes de la Transbaie ? "Quelqu'un qui reprend, comme cela de but en blanc, c'est quasiment impossible", estime le fondateur de la course, qui avait créé toute une dynamique autour de lui en 1989 pour porter le projet. Il est également compliqué de trouver un repreneur car il y a seulement 6.500 participants.

"Si on considère la Transbaie comme un produit, et que l'on veut faire de la marge dessus, ce n'est pas la course la plus rentable", analyse Aurélie Courtois, la fille du fondateur, avant de poursuivre, ce n'est pas le marathon de Paris, où il y a 50.000 participants avec des frais d'inscription qui sont largement au-dessus de ce que l'on demande nous."

Le coût global de la course est évalué aux alentours de 300.000 euros. Pour l'instant, aucun organisme n'envisage officiellement de reprendre le flambeau. Les organisateurs ajoutent la vague de chaleur de ce week-end, l'édition 2022 aurait été surement annulée par précaution.