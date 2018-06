Plus c'est mou, plus c'est dur ! Les 16 et 17 juin 2018, 6 500 personnes et des dizaines d'enfants vont courir la Transbaie. Cette course insolite et unique a lieu dans le cadre exceptionnel de la Baie de Somme. France Bleu Picardie participe à l'événement.

Saint-Valery-sur-Somme, France

Cette année, c'est le dimanche 17 juin qu'a lieu la grande course de la Transbaie. Pour la 30e édition, un parcours de 17 km attend les participants.

La date est fixée en fonction des grandes marées de juin. Parce que la course traverse une des plus belles baies du monde : la baie de Somme. Il faut attendre les grandes marées pour que les coureurs puissent la traverser à l'aller et au retour, au sec. Enfin presque au sec puisqu'il faut reconnaître que la boue s'impose sur le parcours. Et les derniers finissent avec les pieds dans la mer qui remonte. Une difficulté qui a inspiré le slogan de la course : Plus c'est mou, plus c'est dur !

En 2018, ce sont à nouveau 6500 participants qui sont inscrits pour participer à cette course populaire et bon enfant.

Ils s'élanceront depuis Saint-Valéry-sur-Somme, au coup de sifflet du petit train de la Baie de Somme. Après un tour dans la ville, direction Le Crotoy au travers de la baie et retour à Sant-Valéry-sur-Somme. Les plus rapides mettent une heure mais la plupart des coureurs prend le temps de profiter du paysage.

La Transbaie est une fête pour tous. C'est pourquoi les enfants de moins de 14 ans ont aussi leur course : la Transbaby. Le samedi 16 juin, ils seront des dizaines à s'élancer par vagues, selon leur âge pour un tour ou deux du village de la course.

La Team France Bleu Picardie au départ de la Transbaie 2018 © Radio France - Véronique Houdan

France Bleu Picardie au cœur de la Transbaie

Comme tous les ans, France Bleu Picardie s'investit dans la Transbaie. Installée dans le village de la course à Saint-Valéry-sur-Somme, les émissions sont présentées en direct et en public.

Samedi 16 juin de 16h à 18h avec Fabien Le Cloarec

16 juin de avec Fabien Le Cloarec Dimanche 17 juin de 9h à 13h pour le suivi de la course en direct avec Vincent Schneider et Maxime Schneider et Paul Barcelone, notre journaliste en direct dans la course.

Les images de la Transbaie 2018

Samedi 16 juin, c'est d'abord la Transbaby. En prologue à la Transbaie, elle s'adresse aux enfants de moins de 14 ans.

Trois groupes : les 9-14 ans, les 5-8 ans et enfin les enfants accompagnés. C'est bien souvent la première course de ces enfants et le plus difficile c'est vraiment d'arriver. Un parcours adapté : de 700 mètres environ, soit un tour du village de la Transbaie, à 1400m environ pour les plus grands, soit deux tours.

