Valence, France

Du dos, rien que du dos !

Cette année, Mathilde Cini est engagée sur 50 et 100m dos aux championnats d'Europe de natation à Glasgow. Ils ont démarré vendredi et s'achèveront le 12 août. Pour la nageuse valentinoise, tout débute ce samedi à 11h23 avec les séries du 50m dos, puis demi-finale éventuelle à 18h49, avant la finale une demi-heure plus tard. Mais c'est bien lundi qu'elle jouera sa plus belle carte sur le 100m dos.

Championne de France en titre

Mathide Cini est en effet championne de France du 100m dos depuis son triomphe à Saint-Raphaël sur cette distance. Elle est d'ailleurs descendue sous la minute cette saison, pas si loin des temps réalisés par les médaillés de Londres il y a deux ans, lors des précédents championnats d'Europe. Elle reste d'ailleurs cette année la meilleure performeuse française sur 100m dos, en 59'98". Confirmation à l'Open de France à Chartres, où elle s'impose sur le 100m dos, avant de terminer 3e sur 50m dos.

Chef de file du groupe France

A 23 ans, Mathilde Cini s'inscrit en tout cas parmi les nouveaux cadres de ce groupe France, composé de 30 membres, dont quelques têtes d'affiche (Medhy Metella, Jérémy Stravius, Charlotte Bonnet...), mais aussi la moitié de néophytes en grand bassin. La Drômoise assure de son côté faire partie des "vieilles", mais avoir trouvé plus de sérénité grâce à son expérience.