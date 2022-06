La victoire de Gabriel Debru à Roland-Garros fait la fierté du Grenoble Tennis

A 16 ans, l'Isérois Gabriel Debru a remporté samedi à Roland-Garros la finale du championnat junior en simple. Une victoire éclatante qui fait la fierté de son ancien club, le Grenoble Tennis et le place en exemple pour les plus jeunes joueurs.

Un premier set emporté à l'arraché, un second plus facile. En deux manches (7-6 / 6-3), Gabriel Debru a remporté samedi le tournoi de Roland-Garros junior en simple face au Belge Gilles-Arnaud Bailly. A 16 ans, il succède ainsi à son compatriote Luca Van Assche, et à d'autres grands noms du tennis français comme Gaël Monfils, Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu ou encore Fabrice Santoro.

Une victoire éclatante qui fait la fierté de son ancien club, le Grenoble Tennis. En septembre dernier, il a rejoint le pôle d'entrainement de la Fédération française de Tennis à Paris. Mais ce samedi, dans les tribunes, ils étaient plusieurs, de ses proches ou du club grenoblois à avoir fait le déplacement. D'autres ont suivi son exploit depuis le salon du club. Retenu à Grenoble, Sagar Mittal a exulté sur le dernier point de son ancien partenaire sur le court : "On savait qu'il avait le niveau, mais ça fait toujours plaisir de le voir gagner. Parce qu'il le mérite, il a bossé très dur. C'est incroyable, une très _très grande fierté_, je suis ému !"

Un modèle pour les plus jeunes au club

Au premier rang, quelques jeunes joueurs du club. Edouard, 15 ans, et Timéo, 14 ans voient déjà Gabriel Debru comme un exemple à suivre : "Ca fait vraiment plaisir de voir un enfant du club gagner Roland-Garros comme ça, c'est impressionnant, de le voir maintenant à la télé", savoure Timéo... C'est notre modèle quoi !". "C'est incroyable de voir que quelqu'un qui vient du GT puisse gagner le tournoi junior ! Ca nous donne envie de lui ressembler, mais surtout on se dit que c'est possible, que quelqu'un d'ici puisse gagner", ajoute Edouard.

Cet effet sur les plus jeunes, l'entraineur Louis Conchon en est très satisfait : "C'est forcément un exemple, de gagner comme ça un grand chelem junior à 16 ans, tous les jeunes espèrent jouer ce niveau, l'atteindre un jour. Pour les jeunes d'aujourd'hui ça permet d'avoir une idoledans le club pour pouvoir bien s'entrainer, travailler, pour pouvoir atteindre leurs objectifs". Pour lui, l'exploit de son ancien joueur n'est pas tellement une surprise : "On savait qu'il avait de très grosses qualités. Ce qui m'a le plus marqué, dès les premières séances, c'est _son esprit de compétition_. De vouloir gagner à tout prix, tous les points, tous les sets,... et ça depuis le plus jeune âge".

Ce Roland Garros 2022 aura marqué à jamais le club du Grenoble Tennis, après la victoire de sa pépite Gabriel Debru. © Radio France - Bastien Roques

Pour Guillaume de Choudens, l'effet est renforcé par la personnalité très attachante de Gabriel Debru : "C'est un joueur qui revient très régulièrement, qui joue avec tout le monde, avec tous les enfants de l'école de tennis, comme ses anciens partenaires. _Il est très disponible_, il vit le club, comme tous les adhérents et tous les enfants du club". Epinglée dans le couloir d'entrée, l'affiche officielle de ce Roland Garros 2022, désormais collector pour le club, risque de rester en place encore quelques temps.