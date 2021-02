La ville de Martigues espère convaincre Philippe Lucas

Et si Philippe Lucas posait ses valises à Martigues ? La question se pose de plus en plus après la venue, à deux reprises, de l'ancien mentor de Laurent Manaudou. Actuellement entraîneur d'un groupe de 22 jeunes nageurs en eau libre, Philippe Lucas veut quitter Montpellier où il estime ne plus avoir les moyens de travailler.

De son coté la ville de Martigues est en train de se doter d'installations de haut niveau : un bain nordique, bassin extérieur chauffé, de 50 mètres, et un mini-complexe sportif avec, notamment, une salle de musculation.

"Le club de natation proposent de dédier 6 couloirs de nage 6 heures par jour aux nageurs de Philippe Lucas. _Il veut absolument un bassin extérieu_r. Il y a l'étang situé juste à coté, et la mer pas loin, ça peut correspondre aux exigences de Philippe Lucas qui tient à rester dans le sud de la France" s'enthousiasme le président du club, Dominique Coutant.

La ville de Martigues tente, elle aussi, de séduire Philippe Lucas : "nous lui avons fait visité des logements qui seraient réservés à ses nageurs, des studios, qui ont semblé lui convenir, _on lui a proposé un projet sur 7 ans_, pour qu'il se stabilise enfin, précise Gaby Charroux le maire.

Pour autant la décision n'est pas prise du côté de Philippe Lucas qui a promis de trancher à la fin du mois de février. Tous espèrent sa venue malgré un tempérament de feu : "C'est un personnage, ses nageurs doivent faire 18 kilomètres par jour, on sait qu'il est exigeant, mais pour le club de Martigues et pour la ville ce serait un vrai coup de projecteur" soulève Robert Imbert, fondateur du club.

D'autant que se profilent les Jeux olympiques de Tokyo et que l'on connait la capacité de Philippe Lucas à fabriquer des champions...