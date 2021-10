La ville de Toulouse va modifier les critères de subventions pour les clubs sportifs amateurs

Ce vendredi 1er octobre, la ville de Toulouse a lancé "l'Agora du sport", une sorte de partenariat entre la mairie et les clubs amateurs. Le but est de créer une instance de dialogue, de faciliter la pratique sportive et de mieux répartir les subventions. De nouveaux critères seront établis.

Les plus de 600 clubs amateurs de Toulouse devront respecter de nouvelles règles pour recevoir des subventions.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, en avait parlé lors de sa campagne pour les élections municipales de 2020. "L'Agora du sport" a été lancée ce vendredi 1er octobre. Il s'agit d'une nouvelle assemblée de concertation avec les acteurs du sport amateur toulousain.

"Ça va créer une nouvelle relation entre la ville et les clubs. Une instance de dialogue, où on va pouvoir débattre, échanger, parler des infrastructures. Ce sera une relation plus partenariale", explique Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse, en charge des sports.

De nouveaux critères d'attribution des subventions

Tous les ans, près d'1,5 millions d'euros sont attribués à 120 clubs de sport amateurs, et 300 clubs sur plus de 600 utilisent gratuitement les infrastructures que la ville met à disposition. Mais les critères d'attributions des subventions vont changer, pour favoriser l'accès au sport, de manière plus inclusive.

"Nous devons faire prévaloir un certain nombre d'objectifs : le respect des principes républicains, de laïcité, de l'égalité femme-homme, la lutte contre la radicalisation, l'inclusion des personnes handicapées. Nous allons discuter de ces critères avec les clubs", poursuit Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse.

Jean-Luc Moudenc, accompagné de Laurence Arribagé, a présenté l'"Agora du sport" à la presse ce vendredi. © Radio France - Léa Dubost

Cela veut dire que quand un club déposera une demande de subventions, pour l'année 2022/2023, la mairie sera plus attentive au fait que le club adhère aux critères établis. Le montant de la subvention sera attribué en fonction, sur le principe du bonus - malus.

L'Agora du sport se réunira environ deux fois par an. Pour le moment, deux réunions sont prévues en novembre et en décembre prochain.