Lacanau - surf : l'Open de France espoirs et l'Open de France 100% filles n'auront pas lieu cet été

C'est une nouvelle conséquence de l'épidémie de coronavirus : la fédération française de surf renonce à organiser l'Open de France espoirs et l'Open de France 100% filles, initialement prévus la semaine prochaine, du 12 au 16 août à Lacanau. La décision a été prise ce lundi, en concertation avec les services de l'État, la ville de Lacanau et le Lacanau Surf Club.

L'Open de France espoirs est annulé. L'Open de France 100% filles est pour l'instant reporté. "La Fédération et ses partenaires travaillent pour trouver une nouvelle date" affirme la fédération dans un communiqué. Cette décision est prise en raison "des conditions sanitaires actuelles en Gironde", du "pic de fréquentation touristique à ces dates" et du "brassage géographique des compétiteurs". La fédération française de surf rappelle également que "le virus n'est pas en vacances et que les gestes barrière s'imposent à tout moment".