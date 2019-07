Ladies Open de France : l'Américaine Nelly Korda présente au Golf du Médoc

La jeune Américaine, douzième joueuse mondiale, sera l'attraction du Lacoste Ladies Open de France qui se déroule du 19 au 22 septembre, et pour la deuxième année consécutive, sur le parcours du Pian-Médoc.

Bordeaux, France

Son nom de famille vous dit sans doute quelque chose... Nelly Korda est la petite sœur de Jessica, déjà titrée à cinq reprises sur le circuit américain mais aussi la fille de Petr, le tennisman tchèque, finaliste de Roland Garros en 1992 et vainqueur de l'Open d'Australie six ans plus tard.

A seulement 20 ans, Nelly Korda s'est déjà adjugé deux titres LPGA Tour, le circuit pro américain dont l'Ope d'Australie en février 2019. La jeune femme va donc venir en Gironde se frotter aux meilleures Européennes.

Deux autres joueuses du LGPA Tour ont annoncé leur venue, la numéro un française Céline Boutier et l'Espagnole Azahara Muñoz, qui a remporté à deux reprises le Lacoste Ladies Open de France en 2016 et 2017 sur les greens de Chantaco.