Lambert Santelli grand vainqueur de l’Ultra Trail di Corsica

Lambert Santelli a remporté cet après-midi pour la troisième fois l'Ultra Trail di Corsica. Ils étaient plus de 450 sur la ligne de départ, à Corte, hier soir à 23 heures sur un parcours exigeant de 110 km et 7200 mètres de dénivelé positif. Le champion balanin et détenteur depuis 2021 du record du GR20 a franchi la ligne d'arrivée sur le cours Paoli avec un chrono de 15 heures, 15 minutes et 31 secondes. Il devance le belge Jérome Vanderscaege de près d'1 heure 30 minutes et pulvérise son record personnel dans cette compétition de niveau international.

ⓘ Publicité

“C'est la plus grosse course qu'on a ici en Corse, c'est toujours un plaisir d'arriver en vainqueur sur le cours Paoli" dit le champion balanin. Et d’ajouter : “J'ai eu la chance de pouvoir gagner trois fois ici. C'est toujours beaucoup d'émotions. Et cerise sur le gâteau : Il y a un beau chrono, j'améliore mon meilleur temps de 2019 de 25 min, donc je suis ravi. Il y avait un beau plateau cette année, c'est vrai qu'il y avait de gros favoris. Il y avait Benjamin Rubio qui est tout récent champion du monde, il y avait Henry Simon qui est un coureur au palmarès aussi long que mon bras. Sur le papier, je n'étais pas le favori, j'étais seulement la 5ème côte. Après j'ai pu faire encore une fois la différence parce que je suis sur mon terrain, je connais pierre par pierre et c'est un atout énorme. Après, physiquement, je suis peut-être un peu en dessous de ces gars-là, mais bon, avec la connaissance du terrain, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu”.

L’abandon du champion du monde 2023 de trail long Benjamin Roubiol

À noter pour cette édition 2023 de l'UTC l’abandon du champion du monde 2023 de trail long Benjamin Roubiol.

“On a couru pendant 5-6 heures ensemble. J'ai réussi à prendre 2-3 minutes d'avance dans la montée de Bocca Crucetta. Après derrière sur la descente de Foggiale, j'ai réussi à mettre un petit coup pour prendre encore un peu plus d'avance. J'ai appris plus tard qu’il avait abandonné. Ce sont des faits de course, ça arrive” conclut Lambert Santelli.

loading

Consulter le classement complet de l'UTC 2023 ici >>>