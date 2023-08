Lancer de disque : Mélina Robert-Michon en route pour ses dixièmes mondiaux

C'était en 2001, à Edmonton au Canada, alors que certains des ses actuels coéquipiers en équipe de France n'étaient pas encore nés, Mélina Robert-Michon disputait ses premiers championnats du monde, dans la foulée d'un titre européen des moins de 23 ans : "ça avait été une belle expérience mais une belle claque aussi car j'avais pu mesurer le chemin qu'il me restait à parcourir entre le niveau espoir et le niveau sénior ", se souvient la discobole originaire de Colombe.

Ce chemin, Mélina Robert-Michon l'a depuis parcouru, glanant un titre de vice-championne olympique et une autre médaille d'argent aux Mondiaux, sans oublier une dernière médaille de bronze à Londres en 2017, son dernier coup d'éclat dans les grandes compétitions internationales. "C'est vrai que ça a été très compliqué après la déception des JO de Tokyo " (éliminée en qualification) se remémore la championne de 44 ans. "Il a fallu digérer, se remettre au boulot, j'ai changé d'entraineur, il a fallu remettre tout en place pour à nouveau progresser et arriver au top à Paris".

Devenue au fil des ans une cadre de l'équipe de France, Mélina Robert-Michon a les JO de 2024 bien en ligne de mire, avec l'intention de briller pour sa sixième participation (seule Jeannie Longo a fait mieux). Et pour le moment, la trajectoire de la discobole iséroise est bonne, elle a lancé à 65m49 cette saison, son meilleur jet depuis 2017. De retour dans le top 10 mondial l'an passé, elle espère un top 5 à Budapest, pour sa 67e sélection en équipe de France. "J'ai arrêté de compter", sourit celle qui prend toujours autant de plaisir à venir dans les grands championnats. "Il y a toujours autant d'émotions : le stress, la peur, l'envie. C'est ce qui fait la différence entre un camp d'entrainement et les grands championnats, et le jour où il n'y aura plus ça, je crois que ça sera le moment d'arrêter ".

Mais ce n'est pas pour tout de suite.