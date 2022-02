Landes : carton plein pour le club de Saint-Pierre-du-Mont à la Coupe de France de Karaté contact

"On revient avec quatre médailles à Saint-Pierre-du-Mont", lance fièrement Rémi Sénal. Le sportif montois vient de remporter l'or, pour la cinquitème fois, à la Coupe de France de Karaté. Une compétition qui se termine bien pour tous les participants du club landais.

C'est une très bonne nouvelle pour le club

Ce dimanche, les adhérents du club de karaté de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) doivent être heureux. Quatre d'entre eux viennent de reporter des médailles lors de la Coupe de France de karaté contact à Saint-Orens à côté de Toulouse. Une discipline qui ressemble beaucoup au full-contact, mais avec des coups de pied bas en plus.

Timothée Henneuse porte autour du cou la médaille d'or dans la catégorie des moins de 76 kg, Rémi Sénal reste en or chez les -64 kg, Karim Mooti remporte la médaille d'argent chez les plus de 90 kg et Mathieu Puzenat la médaille de bronze, lui aussi, chez les plus de 90 kg.

"Je suis très heureux ! C'est une très bonne nouvelle pour le club et de mon côté ça s'est très bien passé. Victoire sur abandon de mon adversaire par KO", précise Rémi Sénal également trois fois champion de France de full-contact. Désormais, les Landais sont qualifiés pour les Championnats de France fin mars, mais Remi Sénal va d'abord se préparer pour l'Open internationale de Paris fin février.