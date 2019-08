Landes : la pentathlète Marie Oteiza en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Hagetmau, France

Peut-on imaginer une athlète landaise médaillée aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo ? La meilleure chance pour le département des Landes s'appelle Marie Oteiza, pentathlète. La fille d'Hagetmau vient de terminer 10e des championnats d'Europe du pentathlon moderne ce dimanche, à Bath, en Angleterre. Ce classement lui permet d'engranger des points. Elle est donc bien partie pour participer aux JO 2020 au Japon et pourquoi pas ramener une médaille !

Le pentathlon moderne est la combinaison de 5 disciplines : la natation, l'escrime, l'équitation, le tir et la course.

Marie Oteiza a attrapé le "virus" du Pentathlon en regardant sa grande sœur : "Elle était recrutée au Creps de Talence, en natation et en pentathlon et c'est comme ça que j'ai découvert le pentathlon. L'année suivant, j'ai fait ma demande et j'ai j'ai mon bout de chemin du coup depuis."

Pas là pour faire de la figuration

Et c'est le moins que l'on puisse dire. La Landaise est actuellement l'une des pentathlètes les plus fortes au niveau mondial. Elle est pour l'instant qualifiée pour les JO de Tokyo l'an prochain. Quand elle y pense, elle s'imagine déjà en haut de l'affiche : "Quand on y est, on a envie de marquer l'histoire. Donc, je n'ai pas envie d'aller aux Jeux pour faire de la figuration. D'autant que l'an dernier j'ai gagné les championnats d'Europe, j'ai fait médaille de bronze aux championnats du monde."

De quoi donner confiance à la jeune athlète et à nous aussi !

Marie Oteiza sera aux championnats du monde de Pentathlon moderne, le 2 septembre prochain à Budapest en Hongrie.