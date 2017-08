Landes : Seignosse, Hossegor et Capbreton rêvent d'accueillir les épreuves de surf pour les JO 2024

Le département des Landes accueillera t-il les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques en 2024 ? C'est la volonté des élus. Un dossier de candidature va être déposé confirme le président du Conseil Départemental, Xavier Fortinon.

Les plages d'Hossegor, Seignosse et Capbreton, voilà quel sera peut-pêtre être le décor de l'épreuve de surf aux Jeux Olympiques en 2024. L'idée est relancée après l'annonce lundi soir du retrait de Los Angeles, qui préfère organiser les Jeux de 2028, Paris reste la seule ville candidate pour 2024.

La plupart des épreuve auront donc lieu à Paris et en région parisienne, mais pour le surf qui sera représenté pour la première fois aux JO de Tokyo dans trois, les Landes ont une carte à jouer. Trois jours de compétition, une quarantaine de surfeurs en lice. Les élus Landais en rêvent. "Oui nous souhaitons déposer un dossier de candidature" confirme le maire de Seignosse. Mais la concurrence est rude, car les villes de Biarritz au Pays Basque et Lacanau en Gironde sont déjà sur les rangs.

Chacun a des atouts à faire valoir, à Biarritz on se targue d'avoir organisé en mai dernier les Mondiaux de surf et à Lacanau, il y a tous les ans chaque été depuis les années 70 "le Lacanau Pro" qui attire des surfeurs du monde entier. Face à ces spots réputés : les communes landaises vont devoir jouer leur carte. Rappeler que les vagues, à Hassegor, y sont parmi les plus puissantes de France. Que la capacité hôtelière est adaptée. Que des aéroports tout proches, ou des gares comme celles de Dax, permettent de transporter rapidement depuis Paris compétiteurs, accompagnateurs et public.

Quel spot au final sera désigné? C'est le CIO au final, le comité international olympique qui aura le dernier mot.