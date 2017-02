Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 11 et 12 Février

Basket - Ligue Féminine : Basket Landes craque en Basse Normandie. Basket - Nationale Masculine 2 : Dax Gamarde surfe sur la dynamique de la victoire. Footbal - CFA : triste soirée pour Mont de Marsan. Tennis de Table : Mont de Marsan régale. Rugby : tous les résultats.

Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end :

BASKET FÉMININ

Ligue Féminine – 17ème Journée

Mondeville - Basket Landes : 82 à 79

Triste soirée pour Basket Landes : 5ème défaite de la saison et perte du trône de leader. Et pourtant, avec 14 points d'avance à l'entame du dernier quart temps, les landaises avaient les cartes en main mais un terrible 28 à 11 encaissés lors des 10 dernières minutes aura tout anéanti. Basket Landes est désormais 3ème et recevra samedi Nantes Rezé pour repartir de l'avant.

Nationale Féminine 2 – 15ème Journée

Espoir Basket Landes – Belleville : 52 à 56

Mont de Marsan – Le Poinçonnet : 52 à 91

Nationale Féminine 3 - 15ème Journée

Elan Chalossais – Eauze : 59 à 45

Amou Bonnegarde - Carmaux : 46 à 47

Espoir Chalosse – Tournefeuille : 84 à 56

Hagetmau Momuy - Adour Dax : 72 à 51

Solide leader l'Elan Chalossais qui après la défaite du week-end dernier repart de l'avant.

BASKET MASCULIN

Nationale Masculine 2 - 16ème Journée

Venelles -Dax Gamarde : 72 à 78

Valence Condom -Réal Chalossais : 85 à 60

Dax Gamarde continue son festival alors que le Réal Chalossais perd le derby dans le Gers. Dax Gamarde est 4ème et le Réal Chalossais, 9ème au classement de la poule.

Nationale Masculine 3 - 15ème Journée

Elan Tursan – Val d’Albret : 63 à 71

Cahors Sauzet - Côteaux du Luy : 57 à 70

Hagetmau Doazit – Roche Vendée : 96 à 57

Limoges - Mont de Marsan : 83 à 77

Serreslous Horsarrieu - Montsoué Montgaillard : 77 à 71

FOOTBALL

CFA – 19ème Journée

Mont de Marsan – Nice : 1 à 2

2entames ratées avec à chaque fois un but encaissé, Mont de Marsan a constamment couru après le score sans pouvoir égaliser. A la défaite s'ajoute l'expulsion de Jérémy Acédo, la soirée montoise est à oublier. Mont de Marsan est 6ème de son groupe.

R1 – 15ème Journée

Mérignac Arlac – Tartas Saint Yaguen : 0 à 0

Excellent partage des points ramené de Gironde. Dimanche prochain, Tartas Saint Yaguen mettra son calendrier à jour en recevant Mérignac.

HANDBALL FÉMININ

Nationale 3 – 11ème Journée

Gan - Mont de Marsan : 26 à 24

TENNIS DE TABLE

Nationale Masculine 1 – 3ème Journée

Angers – Mont de Marsan : 2 à 8

Les pongistes montois sont toujours invaincus et toujours leaders de leur poule. Leur parcours est tout simplement royal. Prochaine échéance, le 25 Février avec la réception de Boulogne Billancourt.

RUGBY FÉMININ

Fédérale 1 – 12ème Journée

Herm - Nérac : 45 à 10

Les hermoises ont balayé Nérac avec le bonus offensif.

RUGBY MASCULIN

Rugby Côte d’Argent

Honneur

Bordeaux – Biscarrosse : 8 à 55

Labouheyre - Gabarret : 22 à 10

Promotion Honneur