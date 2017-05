Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 13 et 14 MAI 2017

Rugby - PRO D2 : clap de fin pour Mont de Marsan. Saint Paul les Dax en fédérale 2 Les résultats des Séries Territoriales. Basket : Dax Gamarde et le Réal Chalossais honorent le basket masculin landais. L'Elan Chalossais vers la Nationale 2. Football - CFA : la saison en or de Mont de Marsan.

Retrouvez tous les résultats sportifs landais du week-end :

RUGBY

Pro D2 – ½ finale d’accession au Top 14

Montauban - Mont de Marsan : 24 à 13

Maudites 3 dernières semaines qui ont terni la fin de saison montoise. En effet, après Dax et Biarritz, c'est Montauban qui a porté l'estocade finale en brisant les rêves d'accession au Top 14. Mené 8 à 0 (un drop et un essai sur interception) après seulement 8 minutes de jeu, Mont de Marsan ne s'est jamais remis de cette entame cauchemardesque et sort de l'épreuve avec une très grosse frustration. Mont de Marsan est maintenant en vacances, rendez-vous en août prochain pour une nouvelle aventure en.....Pro D2.

1ère Division Fédérale – ¼ de finale retour

Tyrosse - La Seyne : 26 à 23

L'honneur est sauf pour Tyrosse qui, lourdement battu dans le Var la semaine dernière, a pris sa revanche. Avec 4 essais inscrits contre 2 concédés, les tyrossais ont démontré bravoure et solidarité. La victoire est insuffisante pour poursuivre l'aventure, Tyrosse est donc en vacances.

Fédérale 3 – 1/16ème de finale retour

Saint Paul les Dax - Mugron : 28 à 20

Saint Paul les Dax fait coup double : il accède à la Fédérale 2 et assure sa place en 1/8ème de finale.

Excellence B – ¼ de finale

Soustons – Périgueux : 16 à 10

Enorme coup de tonnerre : la réserve de Soustons sort Périgueux et rentre dans le dernier carré de l'épreuve : quelle superbe performance! Dimanche prochain, place à la 1/2 finale, on en salive de plaisir.

Séries Territoriales - Championnat de France

Promotion Honneur – 1/16ème de finale

Tartas – L’Isle en Dodon : 12 à 18

1ère Série – 1/16ème de finale

Capbreton Hossegor – Lège Cap Ferret : 30 à 18

Saint Martin de Seignanx – Maureilhan Montidy : 11 à 17

Seul Capbreton Hossegor poursuit l'aventure.

2ème Série – 1/16ème de finale

Landes Océan – Villeneuve les Béziers : 30 à 10

Saint Pierre du Mont – Rabastens : 15 à 9

Quel beau feu d'artifice pour la Côte Basque Landes avec ses 2 représentants en 1/8ème de finale le 28 Mai.

3ème Série – 1/16ème de finale

Herm – Cazaux : 22 à 18

Herm continue sa belle aventure et disputera les 1/8ème de finale le 28 Mai. Allez les petits!

4ème Série – 1/16ème de finale

Labatut – Villecomtal : 13 à 23

BASKET FÉMININ

Nationale Féminine 3 - 2ème phase – 5ème Journée

Elan Chalossais - Carqueiranne : 71 à 66

Nouveau coup de force de l'Elan Chalossais. Samedi prochain, pour la réception de Venelles, les chalossaises peuvent valider en cas de victoire leur ticket pour la Nationale 2 : quelle soirée en perspective!

BASKET MASCULIN

Nationale Masculine 2 - 26ème Journée

Dax Gamarde - JSA Bordeaux : 69 à 64

Réal Chalossais - Gardonne : 97 à 70

Un final somptueux : nos 2 représentants unis dans la victoire. Bilan général : avec 18 victoires pour 8 défaites, Dax Gamarde signe une saison en or et termine à la 4ème place au classement. Promu à cet étage de la compétition en septembre dernier, le Réal Chalossais s'est magnifiquement comporté avec 13 victoires pour 13 défaites et une 8ème place finale au classement.. Place maintenant pour les 2 clubs aux 1/2 finales de la Coupe Sud-Ouest fin mai à Pomarez.

HANDBALL FÉMININ

Nationale Féminine 3 – 20ème Journée

Mérignac - Mont de Marsan : 35 à 14

Face au leader de la poule, Mont de Marsan a subi un lourd revers. Les montoises restent 5ème au classement de leur poule.

FOOTBALL

CFA – 29ème Journée

Marignane - Mont de Marsan : 2 à 2

2 réalisations signées Théo Bodet et Victor Ellisalt permettent aux montois de partager les points avec leurs hôtes. C'est un nouvel exploit pour Mont de Marsan qui aura été très performant à l'extérieur cette saison. Mont de Marsan reste un très grand dauphin au classement dominé par Rodez. Samedi prochain, au stade de l'Argenté, grande et belle fête du football avec la réception de Toulon pour conclure une saison en or qui restera dans les annales du club.

R1 – 25ème Journée

Tartas Saint Yaguen – Langon : 2 à 0

Importante victoire acquise lors du 2ème acte par les tarusates en vue du maintien.