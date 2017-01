Landes :Tous les résultats sportifs du week-end du 14 et 15 Janvier

Tennis de Table : les belles étrennes montoises. Football - CFA : la tornade montoise. Basket - Ligue Féminine : Basket Landes régale. Basket - Nationale Féminine 3 : l'Elan Chalossais, champion d'automne. Rugby : tous les résultats.

Retrouvez tous les résultats sportifs :

TENNIS DE TABLE

Nationale Masculine 1 – 1ère Journée

Pontault Combaut – Mont de Marsan : 5 à 8

Invaincu lors de la 1ère phase, Mont de Marsan a inauguré 2017 par une performance hors de ses bases. Privés de Mickaël Tauber, malade, et parfaitement suppléé par Benjamin Breut qui s'est montré décisif en fin de rencontre, les pongistes montois ont parfaitement lancé la 2ème phase du championnat. Samedi prochain, réception de Saint Quentin.

FOOTBALL

CFA – 16ème Journée

Colomiers – Mont de Marsan : 0 à 3

Quelle démonstration : 3 buts inscrits dans la 1ère demi-heure de jeu, Mont de Marsan a très rapidement plié la rencontre en Haute Garonne. Mont de Marsan est 4ème au classement de son groupe et recevra samedi prochain Tarbes, le 5ème. Une très belle affiche à voir au stade de l'Argenté.

R1 – 12ème Journée

Tartas Saint Yaguen – Biarritz : 2 à 0

Tartas Saint Yaguen s'offre de belles étrennes en s'imposant face à Biarritz qui s'était illustré dernièrement en Coupe de France. L'espoir renait à Tartas Saint Yaguen.

BASKET FÉMININ

Ligue Féminine - 14ème Journée

Basket Landes – Lattes Montpellier : 52 à 47

Somptueux : Basket Landes s'offre pour la 2ème fois cette saison le champion de France en titre, Lattes Montpellier après une 1ère période parfaitement négociée et un 2ème acte un peu plus laborieux. Basket Landes est 5ème au classement avec un match en moins (face a l'Union Hainaut le 1 Février à l'Espace François Mitterrand) et se rendra dimanche prochain dans les Ardennes, chez le leader, Charleville Mézières.

Nationale Féminine 2 - 11ème Journée

Mont de Marsan – Cholet : 67 à 53

Espoir Basket Landes - Tarbes Espoir : 64 à 48

Belle intronisation 2017 pour nos 2 représentants.

Nationale Féminine 3 - 11ème Journée

Elan Chalossais – Amou Bonnegarde : 56 à 47

Gimont - Espoir Chalosse : 70 à 65

Hagetmau Momuy – Elan Béarnais Pau Lacq Orthez : 48 à 69

Tournefeuille – Adour Dax : 62 à 70

L'Elan Chalossais termine la phase aller, champion d'automne, très belle récompense pour l'ensemble de toutes les composantes du club.

BASKET MASCULIN

Nationale Masculine 2 - 12ème Journée

Dax Gamarde – Toulouges : 65 à 47

Réal Chalossais – Le Cannet : 97 à 66

Très beau récitals de Dax Gamarde et du Réal Chalossais, respectivement 5ème et 7ème au classement.

Nationale Masculine 3 - 11ème Journée

Boulazac – Elan Tursan : 90 à 63

Val d’Albret - Côteaux du Luy : 77 à 86

Limoges - Hagetmau Doazit : 78 à 77

Montsoué Montgaillard – Niort : 76 à 67

Panazol - Mont de Marsan : 84 à 82 après prolongation

Poitiers - Serreslous Horsarrieu : 71 à 47

Exploit de Côteaux du Luy, Montsoué Montgaillard Sarraziet, à l'aise, Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu s'effondre à Poitiers.

RUGBY FEMININ

Fédérale 1 - 10ème Journée

Mont de Marsan – Stade Bordelais : 15 à 0

Le leader montois a parfaitement dompté son dauphin grâce à une belle entame (1essai transformé et une pénalité dans le 1er quart d'heure). 2017 débute en fanfare pour Mont de Marsan qui conforte son fauteuil de leader de la poule.

RUGBY MASCULIN

Fédérale 2 – 10ème Journée

Peyrehorade – Mauléon : 15 à 19

Boucau Tarnos – Pamiers : 6 à 9

Gimont –Aire/Adour : 13 à 10

Hagetmau – L’Isle Jourdain : 25 à 13

Seul, Hagetmau s'offre les étrennes.

Fédérale 3 – 10ème Journée

Aramits – Soustons : 23 à 10

Saint Paul les Dax – Riscle : 18 à 21

Bayonne – Villeneuve de Marsan : 32 à 8

Bizanos – Rion : 29 à 11

Nogaro – Mugron : 22 à 12

Rugby Côte Basque Landes

Honneur

Léon – Saint Sever : 19 à 21

Bardos – Habas : 23 à 21

Promotion Honneur

Tartas – Bidart : 30 à 15

Grenade – Montfort : 3 à 9

1ère Série

Saint Martin de Seignanx – Salies Sauveterre : 15 à 12

Capbreton Hossegor - Castet Linxe : 14 à 15

Pouillon – Lesperon Onesse : 7 à 5

2ème Série

Ustaritz – Pomarez : 12 à 13

Ciboure – Landes Océan : 3 à 37

Ondres - Saint Pierre du Mont : 18 à 3

3ème Série - 4ème Série

Menditte - Labatut : 23 à 23

Herm – Narrosse : 12 à 9

Saint Jean de Marsacq – Union Stadiste Sauveterre : 6 à 0

Arcangues – Amou : 49 à 0

Rugby Côte d’Argent

Honneur

Gradignan – Roquefort : 8 à 13

Biscarrosse - Castillon : 11 à 6

Léognan - Labouheyre : 36 à 18

Mimizan - Gabarret : 22 à 7

Promotion Honneur

Cadaujac - Sanguinet : 18 à 3

Cestas - Parentis : 24 à 15

1ère Série

Ychoux – Pessac : 10 à 17

2ème Série - 3ème Série - 4ème Série

Sainte Eulalie – Bruges Blanquefort : 7 à 25