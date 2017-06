Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 24 et 25 JUIN

Rugby - Séries Territoriales : le triomphe de Landes Océan.

Retrouvez tous les résultats sportifs landais du week-end :

RUGBY

Séries Territoriales - Championnat de France

2ème Série – finale

Landes Océan – Paris XO : 35 à 8

Champion de France de 2ème série! Le mariage très heureux entre Saint Julien en Born et Lit et Mixe est fêté par l'attribution du bouclier de Brennus de 2ème série. Quel honneur pour ce beau coin des Landes et tout notre département. 4 essais à 1, la vélocité et la défense hermétique des gazelles landaises ont complètement étouffé la résistance des parisiens. Bravo!

Ainsi s'achève la très belle vie sportive de notre département, place maintenant aux festivités estivales et......bonne reprise à toutes et tous en septembre prochain!