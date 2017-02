Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 25 et 26 Février

Football - CFA : Mont de Marsan régale. Basket - Ligue Féminine :Basket Landes craque Badminton : Mont de Marsan en route pour les play-offs vers la Nationale 2. Tennis de Table : le récital montois. Rugby : tous les résultats.

Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end :

FOOTBALL

CFA – 18ème Journée

Sète – Mont de Marsan : 0 à 1

Les montois créent un gros exploit. Grâce à un but rageur de la tête de Yannick Soubielle dès la 9ème minute et ensuite une rigueur défensive exemplaire, Mont de Marsan ramène le gros lot de l’Hérault. Mont de Marsan s’empare de la 2ème place de son groupe et recevra samedi prochain la réserve de Monaco pour une véritable affiche princière.

R1 - 16ème Journée

Tartas Saint Yaguen - Lormont : 3 à 1

Les tarusates confirment leur renouveau.

BASKET FÉMININ

Ligue Féminine - 19ème Journée

Nice - Basket Landes : 55 à 58

Décidément Nice ne réussit pas à Basket Landes. Sorties par les niçoises de la Coupe d'Europe, les landaises repartent à nouveau bredouilles de la Côte d'Azur à l'issue d'un chassé-croisé permanent qui a malheureusement rendu un verdict cruel dans la toute dernière minute. Basket Landes partage la 3ème place du classement avec Villeneuve d'Ascq qui hasard du calendrier sera le prochain adversaire des landaises ce samedi à l'Espace François Mitterrand.

Nationale Féminine 2 - 16ème Journée

Espoir Toulouse - Espoir Basket Landes : 74 à 65

Villeneuve/Lot - Mont de Marsan : 55 à 72

Nationale Féminine 3 - 16ème Journée

Eauze - Amou Bonnegarde : 55 à 62

Vacquiers Bouloc - Elan Chalossais : 65 à 72

Adour Dax - Gimont : 63 à 52

Tournefeuille - Hagetmau Doazit : 66 à 62

Colomiers - Espoir Chalosse : 68 à 49

L' Elan Chalossais se promène toujours en tête de la poule.

BASKET MASCULIN

Nationale Masculine 2 - 17ème Journée

Dax Gamarde - Garonne : 69 à 76

Réal Chalossais -Venelles : 101 à 71

Dax Gamarde est piégé dans sa salle, le Réal Chalossais capitalise en vue du maintien. Dax Gamarde est 5ème et le Réal Chalossais, 9ème de la poule.

Nationale Masculine 3 - 16ème Journée

Albi - Elan Tursan : 78 à 70

Côteaux du Luy - Boulazac : 65 à 58

Mérignac - Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu : 81 à 83

Mont de Marsan - Saint Médard : 86 à 73

Montsoué Montgaillard - Hagetmau Doazit : 91 à 77

HANDBALL

Nationale Féminine 3 - 12ème Journée

Perpignan - Mont de Marsan : 28 à 27

Les montoises s'inclinent sur le fil et pointent à la 10ème place au classement.

BADMINTON

Nationale 3 - 8ème Journée

Ramonville - Mont de Marsan : 3 à 5

En s'imposant chez son dauphin, Mont de Marsan a définitivement composté, à 2 journées de la fin de la phase régulière, son ticket pour participer aux play-offs d'accession à la Nationale 2 au mois de Mai. Superbe!

TENNIS DE TABLE

Nationale Masculine 1 - 4ème Journée

Mont de Marsan - Boulogne Billancourt : 8 à 1

Mont de Marsan a offert un superbe récital. Les montois sont leaders invaincus. Prochaine échéance le 11 Mars avec un déplacement épineux à Amiens.

RUGBY MASCULIN

Côte Basque Landes

Honneur

Habas - Bardos : 21 à 16

Saint Sever- Léon : 30 à 21

Promotion Honneur

Bidart - Tartas : 5 à 25

Montfort - Grenade : 34 à 8

1ère Série

Castet Linxe - Capbreton Hossegor : 27 à 27

Lesperon Onesse - Pouillon : reporté

Salies Sauveterre - Saint Martin de Seignanx : 20 à 8

2ème Série

Saint Pierre du Mont - Ondres : 14 à 8

Pomarez - Ustaritz : 23 à 14

Landes Océan - Ciboure : 45 à 21

3ème Série - 4ème Série

Saint Jean de Marsacq - Herm : 10 à 31

Union Stadiste Sauveterre - Campet Lamolère : forfait Campet

Sare - Narrosse : 45 à 15

Amou - Labatut : 0 à 52

Côte d'Argent

Honneur

Mimizan - Castillon : 16 à 13

Labouheyre - Gujan Mestras : 20 à 26

Roquefort - Gabarret : 30 à 15

Léognan - Biscarrosse : 18 à 12

Promotion Honneur

Morcenx - Cadaujac : 10 à 50

Captieux - Parentis : 23 à 25

La Réole - Sanguinet : 33 à 7

1ère Série

Ychoux - Lège Cap Ferret : 15 à 59

2ème Série - 3ème Série - 4ème Série

Sainte Eulalie - Ambares Saint Loubes : 3 à 28