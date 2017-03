Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 25 et 26 Mars

Basket : Coupe des Landes : les affiches des finales le 22 Avril à Gamarde. Football : les affiches des 1/2 finales de la Coupe des Landes. Handball Féminin : Mont de Marsan s'incline. Tennis de Table : Mont de Marsan battu. Rugby Masculin - Fédérale 1 : Tyrosse s'écroule en 2ème période.

Retrouvez tous les résultats sportifs du week-end dans les Landes :

BASKET FÉMININ

Coupe des Landes

Filles : Coupe Christiane Carrère – ½ finale

Espoir Basket Landes - Elan Chalossais : 69 à 62

Amou Bonnegarde - Mont de Marsan : 51 à 67

La finale féminine de la coupe des Landes Christiane Carrère sera la revanche de la saison passée entre le tenant du titre, les Espoirs de Basket Landes et Mont de Marsan.

BASKET MASCULIN

Coupe des Landes

Garçons : Coupe Guy Candau – ½ finale

Réal Chalossais - Côteaux du Luy : 75 à 81

Dax Gamarde - Montsoué Montgaillard : 85 à 82

Côteaux du Luy crée l'énorme surprise des 1/2 finales en sortant le Réal Chalossais. Le 21 Avril, dans les arènes de Gamarde, l'affiche de la finale de la Coupe des Landes Guy Candau opposera le tenant du titre, Dax Gamarde à Côteaux du Luy.

FOOTBALL

Coupe des Landes

Les affiches des 1/2 finales qui se dérouleront le week-end de Pâques sont les suivantes :

Seignosse Capbreton Soustons - Tartas Saint Yaguen

Saint Paul les Dax - Aire/Adour

CFA – 24ème Journée

Paulhan Pézenas - Mont de Marsan : reporté

R1 – 19ème Journée

Bergerac - Tartas Saint Yaguen : 2 à 1

Déception pour les tarusares du côté de la Dordogne.

HANDBALL

Nationale Féminine 3 – 14ème Journée

Mourenx – Mont de Marsan : 31 à 26

Les montoises s'inclinent en Béarn et dégringolent à la 9ème place au classement.

TENNIS DE TABLE

Nationale Masculine 1 – 6ème Journée

Mont de Marsan – Thorigné : 5 à 8

Thorigné, trop fort! et pourtant Mont de Marsan a vaillamment lutté. Mont de Marsan est 3ème au classement et terminera sa saison le 8 Avril avec un dernier déplacement à Caen.

RUGBY FEMININ

Fédérale 1 - 16ème Journée

Mont de Marsan – Bruges Blanquefort : 19 à 0

Herm – Périgord Blanc : 24 à 5

L'euphorie se poursuit pour le leader Mont de Marsan qui bonifie sa victoire face aux girondines de Bruges Blanquefort. Herm a lui aussi bonifié sa victoire face aux périgourdines.

RUGBY MASCULIN

Fédérale 1 – 17ème Journée

Oloron - Tyrosse : 33 à 10

Tyrosse a tenu jusqu'à la pause avant de s'écrouler face à des béarnais conquérants. Mené 13 à 10 à la mi-temps, Tyrosse a encaissé 13 points dont 1 essai transformé dans les 20 premières minutes du second acte avant le coup de grâce fatal à la 79ème minute et un essai de pénalité. Tyrosse a concédé 3 essais et en a marqué 1. Tyrosse reste 3ème de son groupe et terminera sa saison régulière le 9 Avril avec la réception d'Anglet.

Rugby Côte Basque Landes

Honneur

Habas - Saint Sever : 29 à 19

Léon - Cambo : 37 à 21

Promotion Honneur

Sault - Montfort : 10 à 23

Urrugne - Tartas : 23 à 26

Grenade - Bidart : 30 à 17

1ère Série

Castet Linxe - Salies Sauveterre : 16 à 17

Capbreton Hossegor – Pouillon : 39 à 17

Saint Martin de Seignanx - Lesperon Onesse : 32 à 12

2ème Série

Ciboure – Pomarez : 5 à 10

Saint Pierre du Mont - Landes Océan : 36 à 21

Ondres – Ustaritz : 13 à 10

3ème Série - 4ème Série

Herm – Menditte : 28 à 10

Labatut -– Saint Jean de Marsacq : 12 à 3

Amou – Union Stadiste Sauveterre : 17 à 57

Campet Lamolère – Arcangues : forfait de Campet

Narrosse – Ascain : 12 à 67

Rugby Côte d’Argent

Honneur

Gradignan – Mimizan : 9 à 6

Bordeaux - Labouheyre : 3 à 27

Biscarrosse – Roquefort : 19 à 17

Gabarret – Léognan : 32 à 22

Promotion Honneur

Cadaujac – Parentis : 44 à 33

Le Bouscat – Morcenx : 24 à 7

Sanguinet – Pays de Médoc : 19 à 32

2ème Série - 3ème Série - 4ème Série

Sainte Eulalie - Cénac : 28 à 34