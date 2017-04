Landes : tous les résultats sportifs du week-end du 29 et 30 Avril 2017

Basket - Ligue Féminine : Basket Landes en finale pour l'Europe. Basket Nationale Masculine 3 : Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu sur un nuage. Football - CFA : Mont de Marsan régale. Rugby Féminin : le rêve brisé pour les montoises. Rugby - Fédérale 1 : Tyrosse en 1/4 de finale.

Retrouvez tous les résultats sportifs landais du week-end :

BASKET FÉMININ

Ligue Féminine tour de classement – ½ finale retour

Union Hainaut - Basket Landes : 62 à 69

En route pour l'Europe, voilà le nouvel objectif pour Basket Landes qui s'est ouvert les portes de la finale après son succès à l'Union Hainaut. 1ère manche de la finale, vendredi prochain, à l'Espace François Mitterrand face à Mondeville.

Nationale Féminine 3 - 2ème phase – 2ème Journée

Venelles – Elan Chalossais : 45 à 42

Très belle résistance de l'Elan Chalossais qui préserve le match retour.

BASKET MASCULIN

Nationale Masculine 2 - 24ème Journée

Dax Gamarde – Beyssac Beaupuy : 99 à 65

Réal Chalossais - JSA Bordeaux : 76 à 68 après prolongation

Dax Gamarde poursuit son festival, le Réal Chalossais accroche un nouveau gros calibre à son palmarès déjà très fourni. Dax Gamarde reste 3ème, le Réal Chalossais pointe au 9ème rang au classement de la poule à 2 journées de la fin de la phase régulière.

Nationale Masculine 3 – ¼ de finale aller

Saint Georges de Montaigu – Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu : 93 à 98

Exploit monumental : Serreslous Sainte Colombe Horsarrieu s'exporte avec bonheur et prend un avantage moral sur les vendéens. La rencontre retour se disputera dimanche prochain, à 14 H, à Horsarrieu.

FOOTBALL

CFA – 28ème Journée

Mont de Marsan – Montpellier : 3 à 0

Avec 3 buts inscrits dans la 1ère demi-heure, Mont de Marsan a largement supplanté la réserve professionnelle de Montpellier totalement dépassée par le rythme imposé. Mont de Marsan reste 2ème au classement de son groupe.

R1 – 23ème Journée

Bassin d’Arcachon - Tartas Saint Yaguen : 1 à 1

Excellent partage des points ramené par les tarusates de Gironde dans l’optique du maintien.

HANDBALL FÉMININ

Nationale Féminine 3 – 18ème Journée

Roc Aveyron - Mont de Marsan : 13 à 23

Voyage fructueux pour les montoises qui capitalisent en vue du maintien en Nationale 3 pour la saison prochaine.

RUGBY FÉMININ

Fédérale 1 – ¼ de finale

Mont de Marsan – Clermont la Plaine : 8 à 8 Clermont la Plaine se qualifie 3 tirs au but à 0.

Enorme déception pour les montoises rejointes à la 72ème minute et qui perdent l'épreuve des tirs au but. La malédiction des phases finales se poursuit pour Mont de Marsan qui est maintenant en vacances.

RUGBY MASCULIN

1ère Division Fédérale – 1/8ème de finale retour

Tyrosse - Saint Jean d’Angély : 28 à 5

Tyrosse a superbement relevé le défi : battre Saint Jean d'Angély avec le bonus offensif et remonter le goal avérage, c'est tout simplement géant. Tout comme à l'aller, la rencontre s'est terminée sur le même nombre d'essais, 4 à 1, mais le différentiel au score est à l'avantage des tyrossais qui avaient un passif de 17 ponts à l'entame de la rencontre et qui cette fois infligent un différentiel de 23 points aux charentais. Tyrosse est en 1/4 de finale et se rendra dimanche prochain à La Seyne.

Fédérale 3 – 1/32ème de finale retour

Saint Paul les Dax - Mérignac : 27 à 7

Sainte Foy la Grande - Mugron : 14 à 6

Dimanche prochain, Mugron accueillera Saint Paul les Dax pour la 1ère manche des 1/16ème de finale qui conduira le vainqueur final vers la Fédérale 2 la saison prochaine.

Côte Basque Landes

1ère Série – Barrage

Saint Martin de Seignanx – Aussillon Mazamet : 20 à 10

Saint Martin de Seignanx intègre le championnat de France de 1ère Série qui débutera dimanche prochain.

3ème Série – Finale à Sauveterre

Herm – Arcangues : 9 à 16

Herm disputera un barrage dimanche prochain pour intégrer le championnat de France.

4ème Série – Finale à Cambo

Labatut – Sare : 7 à 0