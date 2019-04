Pelote : Larralde et Bilbao champions de France

Peio Larralde et Bixintxo Bilbao coiffent la txapela du championnat de France main nue professionnel par équipes. Ils s'imposent 40 à 37 face à Ospital et Ducassou, au terme d'une partie haletante

Larralde et Bilbao remportent le titre ensemble pour la 3e fois

Bayonne, France

L'affiche était alléchante, elle aura tenu toutes ses promesses. Partie de très haut niveau ce dimanche matin au Trinquet Moderne de Bayonne, pour la finale du championnat de France de main nue Elite pro par équipes. Au terme d'une heure quarante de jeu, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao l'emportent dans la douleur sur le score serré de 40 à 37.

Dans un partie au rythme intense, marquée par de multiples égalisations, Ospital et Ducassou semblaient pourtant avoir le dessus tout au long du jeu. A l'arrière, Ducassou se montre intraitable et domine les échanges, tandis qu'à l'avant Ospital enchaîne plusieurs buts. A partir de la vingtaine, ils creusent l'écart de 8 points.

Mais, profitant d'une baisse de régime de leurs adversaires, Larralde et Bilbao égalisent à 35 et finissent par renverser le cours de la partie, grâce notamment à des buts et volées redoutables de Peio Larralde.

Déjà sacrés champions du monde l'automne dernier à Barcelone, ils remportent le titre de champions de France pour la troisième fois ensemble, après leurs victoires en 2015 et 2017.