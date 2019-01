Laurent Jalabert s'invite au trail de Pécharmant en Dordogne : "L'organisation est parfaite, c'est un beau parcours"

Une grande personnalité française s'est glissée parmi les coureurs ce dimanche à Creysse : Laurent Jalabert, l'ancien cycliste professionnel a participé au 14e trail de Pécharmant. Une épreuve qui lui a plu, et où on pourrait le recroiser dans les années à venir.

Creysse, France

Il arrive comme les autres, en sueur et avec pas mal de boue accrochée aux baskets. Différence : il est rapidement entouré de petits groupes de coureurs, qui demandent photos et autographes. Sympathique, Laurent Jalabert se prête au jeu.

L'ancien cycliste professionnel et consultant de France télévision sur le Tour de France a couru l'épreuve du 32 kilomètres ce dimanche, en relais avec son amie. 17 kilomètres pour elle, de Port-de-Couze jusqu'à Liorac, puis 15 pour lui, pour terminer la course au château du Roc, à Creysse. À eux deux, ils ont mis environ 2 heures 40 pour boucler le parcours, et terminent troisièmes de cette catégorie.

"C'est une belle aventure de le faire en relais, et c'est une belle découverte, à refaire !" - Laurent Jalabert sur les 32km du trail de Pécharmant.

Pas totalement satisfait de sa performance, Laurent Jalabert est en revanche conquis par le principe du relais : "C'est sympa parce que c'est un moment que j'ai partagé avec ma chérie, chacun son bout. Je l'ai suivie sur la première partie, donc j'ai pu voir les uns et les autres passer, faire quelques photos et puis après ... tu fais le maximum pour être dans l'allure !" raconte-t-il. "La deuxième partie était, je pense, plus roulante que la première, j'ai fait le bon choix" dit-il en riant. "C'est une belle aventure de le faire en relais, et c'est une belle découverte, à refaire !"

Et de conclure : "L'organisation est parfaite, c'est un beau parcours." Alors Laurent Jalabert l'assure, "si le physique tient le coup, je reviendrais sûrement."