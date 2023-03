Laurent Rossi, directeur d’Alpine Formule 1 : “Esteban Ocon et Pierre Gasly doivent se comporter en adultes”

Des pilotes normands sur une marque normande : la combinaison choisie par Alpine ne manquera pas de singularité cette année dans le paddock de la Formule 1. Rarement une équipe a concentré une telle identité régionale dans la discipline reine du sport automobile, réservée à une élite mondiale de dix équipes et vingt pilotes. Le casting est alléchant. Mais il comporte une part d’inconnue sur l’entente entre les deux pilotes. Premier épisode ce week-end avec le Grand Prix de Bahreïn.

“Pour l'instant, ça se passe bien. Mais c’est normal, la compétition n’a pas encore commencé”. Laurent Rossi, le directeur-général d’Alpine, n'est pas surpris par cette énième question sur le début de relation entre ses deux pilotes. Et il martèle ses exigences. “J'attends d'eux qu'ils dépassent cette petite rivalité, ce combat de coqs local qui n'intéresse personne. J’attends d’eux un comportement de pilotes matures, adultes, préoccupés vers une croissance de l’écurie”. Le patron ne nie pas qu’il a pris un risque en associant les deux Normands, une décennie après leurs batailles musclées et parfois houleuses sur les pistes de karting, dans ces courses d’adolescents qui rêvent d’atteindre la Formule 1. “Sans cette compétition qu’on a eu tout petit et qui nous a poussé vers le haut, on ne serait peut-être pas arrivés en Formule 1 “ observe avec le recul Pierre Gasly, qui reconnaît “avoir passé plus de temps avec Esteban depuis deux mois que lors des dix dernières années”.

Pierre Gasly, au volant de l'Alpine A523, dans sa livrée rose pour le début de la saison © Maxppp - David Davies

Pour l'instant, le ciel est bleu chez Alpine. Les deux pilotes ont démarré leur collaboration avec un indispensable travail de mise au point et de validations techniques lors des essais officiels. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont échangé leurs impressions, ciblé les pistes d’améliorations de l’Alpine avec les ingénieurs. “Ça nous aide d’être deux Français” glisse Esteban Ocon, “notre langue est plus riche que l’anglais qu’on utilise habituellement entre pilotes. Donc nos échanges sont encore plus précis”. L’un comme l’autre disent apporter des retours techniques comparables pour le développement de l’A523.

La vérité de la compétition à partir de dimanche

“Je ne fais pas d'illusion, il va y avoir des frictions” anticipe Laurent Rossi. “Parce que tout pilote souhaite battre en premier lieu son coéquipier. Il a la même machine et il sait que la comparaison est directe”. Le patron d’Alpine connaît le mental des pilotes et il s'attend logiquement à une compétition des deux côtés du garage. Rien d'illogique en Formule 1, mais en associant deux pilotes de la même génération -ce qui est rare- il sait que la comparaison sera encore plus vive. Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous deux nés en 1996, ont le même vécu (cinq saisons complètes en Formule 1), le même palmarès (une victoire chacun) et sont à la recherche du même tremplin vers les sommets pour la seconde partie de leur carrière. “Je veux gagner, je veux être un jour champion du monde et je sais que c’est la même chose pour lui” explique Pierre Gasly.

Les victoires ne devraient pas être à leur portée en 2023, sauf hécatombe chez les écuries de tête. Alpine, quatrième du championnat constructeur 2022, espère à minima obtenir le même classement cette saison, si possible en réduisant l’écart avec le trio infernal Red Bull - Ferrari - Mercedes. “Avec deux pilotes expérimentés et rapides comme Esteban et Pierre, c’est possible” veut positiver Laurent Rossi.

Grand Prix de Bahreïn : qualification samedi 16h, course dimanche 16h