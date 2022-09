Vous avez été très nombreux pour désigner le ou la manager sportif de l'année au vote organisé par France Bleu dans le cadre des Trophées Sport et Management organisé par l'agence TPS Conseil - c'est Laurent Tillie ex-entraîneur de l'équipe de France masculine de volley qui l'emporte.

Laurent Tillie élu Manager sportif de l'année aux Trophées Sport et Management 2022

C'est donc Laurent Tillie, auréolé du titre de champion olympique avec l'équipe de France de volley aux JO de Tokyo à l'été 2021, qui succède à Christophe Galtier, récompensé après le titre de champion de France de football du LOSC lors de la saison 2020-2021. Le trophée lui a été décerné ce mercredi 28 septembre prochain à l'occasion de la remise à l'Assemblée nationale des Trophées Sport et Management.

Laurent Tillie, ancien capitaine puis entraîneur de l’équipe de France de 2012 à 2021, a fait faire un bond au volley-ball français en décrochant pour la première fois l’or olympique à Tokyo, marquant indéniablement les esprits après 2 victoires en Ligue mondiale en 2015 et 2017. Resté au Japon pour entraîner l’équipe des Panasonic Panthers, il laisse à son successeur une équipe de France dont le statut a particulièrement changé et qui sera particulièrement attendue à Paris en 2024

Laurent Tillie au milieu des joueurs de l'équipe de France de Volley © AFP - Jean-Marie Hervio

Les 5 autres nommés

- Vincent Vittoz, après une longue carrière de fondeur en équipe de France est devenu entraîneur de l’équipe de France masculine de biathlon en 2018, accompagnant son groupe vers les plus hauts sommets mondiaux et olympiques.

- Fabien Galthié, à la tête de l’équipe de France masculine de rugby depuis 2019, a remporté le Tournoi des Six nations avec un Grand Chelem à la clé, et a battu les All Blacks toujours difficiles à affronter.

- Sonia Bompastor, coach de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais depuis 2021, est devenue la première femme à remporter la Ligue des Champions féminine à la fois comme joueuse (2011, 2012) et entraîneure (2022) à l’issue d’une saison 2021/2022 exceptionnelle qui lui a permis, dès sa première année de coaching, de réaliser le doublé championnat de France/Ligue des Champions

- Olivier Krumbholz, a amené pour la première fois l’équipe de France féminine de handball, après une finale perdue de justesse à Rio, sur la plus haute marche du podium olympique à Tokyo.

- Olivier Lafargue, à la tête depuis 2017 de l’équipe féminine de l’emblématique club du Tango Bourges Basket, a conclu une saison remarquable en réalisant un doublé historique championnat de France/Eurocoupe, et en étant finaliste de la Coupe de France.