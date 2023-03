Laval accueille le championnat régional de canoë-kayak et de stand-up paddle

160 pagayeurs se donnent rendez-vous à Laval pour ce championnat régional de fond. Dix courses au programme, des catégories Benjamins aux Masters en individuel ou en duo. Didier Leblanc est l'organisateur de l'épreuve : "la saison a démarré depuis plusieurs mois. On arrive en fin de saison et cette course est qualificative pour les championnats de France qui se dérouleront à Libourne en Gironde, lors du week-end de Pâques."

ⓘ Publicité

Deux distances au programme selon les catégories, 3000 ou 5000 mètres, en moyenne, trente minutes d'effort : "il y aura entre 20 et 35 partants à chaque course. Les concurrents font plusieurs tours d'une boucle. Sur 5000 m, les concurrents dépasseront le pont de Pritz avec un départ et une arrivée au niveau du club nautique."

Des chances de podium pour les Mayennais

Côté mayennais, plusieurs représentants du club de canoé-kayak de Laval ont des chances de briller, notamment chez les Juniors explique Didier Leblanc : "on a Nathan Zoualegh (K1) qui espère entrer en équipe de France. Il vise le titre régional et on espère qu'il pourra monter sur le podium lors des championnats de France à Libourne. Nathan va aussi concourir en kayak bi-place avec Luc Rouschausse. On aura aussi Myriam Clavreul en paracanoë. C'est une habituée des podiums nationaux depuis plusieurs années."

Un régional de stand-up paddle

Un championnat régional de stand-up paddle se déroule dans le même temps avec une soixantaine de participants. Les courses se disputent de 13 heures à 15 heures. Ce championnat régional est une première pour cette discipline en plein essor.

La compétition débute à 10 heures et c'est entièrement gratuit.